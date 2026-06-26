Flávio Bolsonaro confirma segundo encontro com Vorcaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL) confirmou ter participado de um segundo encontro presencial com o banqueiro Daniel Vorcaro.

A reunião, que teve como pauta o financiamento do filme “Dark Horse” — cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro —, foi revelada em entrevista à coluna de Paulo Cappelli, do Correio da Manhã, nesta sexta-feira, 26.

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De acordo com o parlamentar, a conversa ocorreu na residência do empresário em Brasília e teve caráter estritamente privado. A confirmação surge após o jornal O Globo revelar que os dois se reuniram mais de uma vez para articular o apoio financeiro à produção audiovisual.

Flávio nega interesse público

Ao ser questionado sobre o encontro, ocorrido no primeiro semestre do ano passado, o senador — que se apresenta como pré-candidato à presidência — negou qualquer relação da conversa com interesses públicos ou articulações políticas.

"Eu sempre digo o seguinte: nada mudou, isso aí é mais do mesmo, uma forçação de barra para tentar voltar esse assunto à tona. A minha relação com ele sempre foi por causa do filme. É um investimento privado, num filme privado, sem nenhuma contrapartida pública", declarou Flávio Bolsonaro.

O senador enfatizou que o objetivo central de todos os contatos com Vorcaro foi viabilizar os recursos para o longa-metragem. Ele destacou ainda que conheceu o banqueiro em dezembro de 2024, quando Jair Bolsonaro já não estava no poder.

"As vezes que eu falei com ele foi para tratar do filme. Em dezembro de 2024, quando o conheci, o presidente não era mais o Bolsonaro. Eu não tinha nada de governo para oferecer a ele", justificou.

Reunião em Brasilia

De acordo com as informações publicadas originalmente pelo O Globo, a reunião em Brasília foi um compromisso exclusivo entre os dois, realizado na mansão alugada por Vorcaro na capital federal.

O jornal também mencionou que o mesmo imóvel já recebeu outras autoridades em momentos distintos, incluindo o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.