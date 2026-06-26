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TRANSFERIDO

Vorcaro passa 1ª noite na Papudinha e terá TV para acompanhar a Copa

Ex-banqueiro foi transferido por determinação do STF na quinta, 25

Ane Catarine
Por
| Atualizada em
Ex-dono do Banco Master Daniel Vorcaro
Ex-dono do Banco Master Daniel Vorcaro - Foto: Divulgação

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, investigado no caso Master, passou a primeira noite na cela do 19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como "Papudinha", onde também já ficou preso o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A transferência ocorreu na noite de quinta-feira, 25, por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça.

Vorcaro estava preso em uma sala da Superintendência da Polícia Federal, em Brasília. A mudança ocorreu após o ex-banqueiro fracassar em duas tentativas de firmar um acordo de colaboração premiada.

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O empresário deverá permanecer na cela por pelo menos 10 dias, período de isolamento sanitário determinado pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para reduzir o risco de transmissão de doenças a outros detentos do batalhão.

Após esse prazo, ele poderá permanecer no mesmo local ou ser transferido para outra cela.

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Supervisão máxima

Na decisão que autorizou a transferência, André Mendonça também determinou que a Polícia Militar do Distrito Federal adote medidas para impedir qualquer contato de Vorcaro com outros investigados no caso Master que estejam custodiados no batalhão, entre eles o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa.

TV na cela

Antes da transferência, segundo a CNN Brasil, Vorcaro chegou a pedir a instalação de uma televisão na sala onde estava preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília.

Na nova cela, porém, o aparelho já está disponível, o que permitirá ao ex-banqueiro acompanhar a reta decisiva da Copa do Mundo.

Na próxima segunda-feira, 29, a Seleção Brasileira enfrenta o Japão, às 14h, pela fase de 16 avos de final. Se vencer, avança às oitavas de final.

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Banco MAster caso master STF Vorcaro

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