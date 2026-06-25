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CASO MASTER

PGR rejeita proposta de delação do ex-presidente do BRB

Paulo Henrique Costa é investigado por suposta ligação com o escândalo do Banco Master

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), é investigado por suposta ligação com o escândalo do Banco Master
Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), é investigado por suposta ligação com o escândalo do Banco Master - Foto: Divulgação | BRB

A proposta de delação premiada de Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), foi recusada nesta quinta-feira, 25, pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Na decisão, o procurador-geral Paulo Gonet destaca que as informações apresentadas pelo ex-executivo tinham “utilidade reduzida” e “débil eficácia” para as investigações.

“Não há, ainda, sinalização mínima do potencial de ressarcimento da pretendida colaboração, que a diferencie dos resultados já alcançados pelas autoridades cíveis e criminais engajadas na busca patrimonial”, disse Gonet na decisão que rejeitou a proposta.

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O ex-presidente do BRB é um dos investigados na Operação Compliance Zero, que apura as fraudes financeiras do Banco Master. Ele está preso desde o dia 16 de abril, quando foi deflagrada a quarta fase das investigações.

Delação premiada

Nesta proposta de delação, Paulo Henrique Costa pretendia compartilhar informações das negociações do BRB com o Banco Master, empresa de Daniel Vorcaro.

De acordo com os investigadores, o ex-presidente do BRB teria recebido seis imóveis avaliados em R$146 milhões, entregues a ele por Vorcaro, em troca de uma facilitação envolvendo esquemas do Master. Dois desses empreendimentos estariam sediados em Brasília.

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Banco MAster Daniel Vorcaro Operação Compliance Zero

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