O que Lula faz na Bahia nesta quarta-feira? Veja a agenda completa

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou na Bahia nesta quarta-feira, 1º, para cumprir uma série de agendas de entregas ao lado do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e outros aliados.

Pela manhã, Lula participa da entrega do novo Hospital Estadual do Litoral Norte, no município de Alagoinhas, no agreste baiano. Esta é a primeira unidade hospitalar do país entregue pelo Novo PAC.

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Às 15h30, o presidente segue para a cidade de Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador. Lá, ele participa da cerimônia simbólica que marca o início oficial das obras da Ponte Salvador–Ilha de Itaparica. A estrutura, de 12,4 km, diminuirá o tempo de travessia para cerca de 15 minutos.

À noite, por volta das 19h, Lula encerra o dia na cerimônia de reinauguração do Teatro Castro Alves (TCA), em Salvador. O local passou por grandes obras de reforma e modernização após danos na cobertura.

O evento conta com o concerto "Bênção do Novo Teatro Castro Alves", executado pela Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA) e artistas convidados.

Gravações com a cúpula do PT

Além das agendas institucionais, Lula também deve participar da gravação de uma série de inserções partidárias ao lado de lideranças do PT da Bahia, durante a visita ao estado.

A expectativa é de que Lula grave peças ao lado do governador Jerônimo Rodrigues, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do senador Jaques Wagner.

Os políticos fazem parte da chapa majoritária do PT para as eleições da Bahia. Jerônimo, que tentará a reeleição em outubro, conta com Rui e Wagner como pré-candidatos ao Senado Federal.

Lula não participará do 2 de Julho em Salvador

Lula cancelou a participação no desfile cívico do 2 de Julho em Salvador por orientação médica devido ao tratamento de radioterapia que está fazendo para tratar um câncer de pele.

O desfile envolveria uma caminhada longa sob calor intenso, forte exposição ao sol, suor e grandes multidões, fatores que são considerados prejudiciais para a atual fase de recuperação.