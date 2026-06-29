Lula e Padilha inauguram hospital de 190 leitos em Alagoinhas

Siga o A TARDE no Google

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, inauguram nesta quarta-feira, 1, em Alagoinhas, nordeste da Bahia, a nova unidade do Hospital Estadual Litoral Norte.

O complexo de saúde, que contar com 190 leitos 100% públicos, vai beneficiar diretamente a população de 34 municípios da região. Durante o evento, as autoridades também realizam a entrega de 256 veículos para reforçar o atendimento em saúde no estado.

Tudo sobre Bahia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Novo PAC Saúde

A nova estrutura é o primeiro hospital baiano financiado com recursos do Novo PAC Saúde. A unidade nasce integrada ao Programa Agora Tem Especialistas, uma iniciativa do governo federal que busca expandir o acesso a consultas e exames e, consequentemente, reduzir o tempo de espera por atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).

Em termos operacionais, o hospital fará parte da Rede de Atenção às Urgências e da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas.

O atendimento aos pacientes vai ser realizado tanto por demanda espontânea quanto por encaminhamento feito pela Central de Regulação de Urgências do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Reforço na frota

Além da inauguração do prédio, a agenda presidencial na Bahia contempla a entrega de 256 veículos do programa Caminhos da Saúde, um dos eixos do Agora Tem Especialistas. Os automóveis vão ser distribuídos entre os municípios da região com o objetivo de fortalecer a assistência e a mobilidade de pacientes.

A frota a ser entregue inclui novas ambulâncias do SAMU, micro-ônibus, vans para transporte sanitário e Unidades Odontológicas Móveis (UOMs), que vão funcionar como consultórios itinerantes nas cidades beneficiadas.