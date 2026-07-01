AtlasIntel: Lula mantém vantagem contra Flávio no segundo turno

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A diferença entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na corrida pelo Palácio do Planalto se manteve estável em junho. Este é o cenário mostrado pela pesquisa da AtlasIntel/Bloomberg, parceira do Grupo A TARDE, divulgada nesta quarta-feira, 1°.

De acordo com o levantamento, o petista venceria o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno por 48,8% contra 42,3%. Em maio, Lula tinha 48,9% e Flávio 41,8%, resultado dentro da margem de erro de 1 p.p.

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Veja:

Simulação de segundo turno entre Lula e Flávio. - Foto: AtlasIntel

A pesquisa ainda mostra que tanto Geraldo Alckmin (PSB) quanto Fernando Haddad (PT) venceriam Flávio em uma disputa no segundo turno. Na simulação, o vice-presidente teria 47,4% contra 41,7% do senador.

Já o ex-ministro da Fazenda aparece com 46,4% enquanto o senador pontua com 42,8%.

Primeiro turno

No primeiro turno, Lula também manteve a liderança nas intenções de voto. Veja:

Lula (PT): 46,3%;

46,3%; Flávio Bolsonaro (PL): 36,6%;

36,6%; Renan Santos (Missão): 7,8%;

Ronaldo Caiado (PSD): 2,9%;

Romeu Zema (Novo) : 2%;

Outros candidatos

Joaquim Barbosa (DC): 1%;

Aécio Neves (PSDB): 0,7%;

Samara Marins (UP): 0,6%;

Augusto Cury (Avante): 0,5%;

Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,3%;



Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%;

Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram.

Intenção de votos no primeiro turno. - Foto: AtlasIntel

2º cenário eleitoral

Em segundo cenário, os pré-candidatos aparecem da seguinte forma:

Lula (PT) também aparece na frente com 47,2%;

Flávio Bolsonaro (PL-RJ): 36,35%;

Renan Santos (Missão) : 7,8%;

Ronaldo Caiado (PSD): 3,1%;

Romeu Zema (Novo): 3%;

Joaquim Barbosa (DC): 1,2%.

Terceira simulação

Na terceira simulação o instituto incluiu o nome de Michelle Bolsonaro (PL) no lugar de Flávio.

Neste recorte o petista tem 47,1% e a ex-primeira-dama aparece com 19,3%. A lista segue com Zema que tem 8,6%, Renan e Caiado com 8,1% e Barbosa com 1,7%.

Metodologia

A Atlas/Intel ouviu 4.999 pessoas entre os dias 26 e 30 de junho. A margem de erro da pesquisa é de 1 p.p. para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A metodologia utilizada foi a de Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o números BR-04582/2026.