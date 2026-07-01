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AtlasIntel: Lula mantém vantagem contra Flávio no segundo turno

Petista vence senador em todos os cenários

Anderson Ramos
Por
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República.
Luiz Inácio Lula da Silva (PT), presidente da República. - Foto: RICARDO STUCKERT / PR

A diferença entre o presidente Lula (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) na corrida pelo Palácio do Planalto se manteve estável em junho. Este é o cenário mostrado pela pesquisa da AtlasIntel/Bloomberg, parceira do Grupo A TARDE, divulgada nesta quarta-feira, 1°.

De acordo com o levantamento, o petista venceria o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro em um eventual segundo turno por 48,8% contra 42,3%. Em maio, Lula tinha 48,9% e Flávio 41,8%, resultado dentro da margem de erro de 1 p.p.

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Veja:

Simulação de segundo turno entre Lula e Flávio.
Simulação de segundo turno entre Lula e Flávio. - Foto: AtlasIntel

A pesquisa ainda mostra que tanto Geraldo Alckmin (PSB) quanto Fernando Haddad (PT) venceriam Flávio em uma disputa no segundo turno. Na simulação, o vice-presidente teria 47,4% contra 41,7% do senador.

Já o ex-ministro da Fazenda aparece com 46,4% enquanto o senador pontua com 42,8%.

Primeiro turno

No primeiro turno, Lula também manteve a liderança nas intenções de voto. Veja:

  • Lula (PT): 46,3%;
  • Flávio Bolsonaro (PL): 36,6%;
  • Renan Santos (Missão): 7,8%;
  • Ronaldo Caiado (PSD): 2,9%;
  • Romeu Zema (Novo): 2%;

Outros candidatos

  • Joaquim Barbosa (DC): 1%;
  • Aécio Neves (PSDB): 0,7%;
  • Samara Marins (UP): 0,6%;
  • Augusto Cury (Avante): 0,5%;
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 0,3%;
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 0,1%;
  • Edmilson Costa (PCB) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram.
Intenção de votos no primeiro turno.
Intenção de votos no primeiro turno. - Foto: AtlasIntel

2º cenário eleitoral

Em segundo cenário, os pré-candidatos aparecem da seguinte forma:

  • Lula (PT) também aparece na frente com 47,2%;
  • Flávio Bolsonaro (PL-RJ): 36,35%;
  • Renan Santos (Missão): 7,8%;
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3,1%;
  • Romeu Zema (Novo): 3%;
  • Joaquim Barbosa (DC): 1,2%.

Terceira simulação

Na terceira simulação o instituto incluiu o nome de Michelle Bolsonaro (PL) no lugar de Flávio.

Neste recorte o petista tem 47,1% e a ex-primeira-dama aparece com 19,3%. A lista segue com Zema que tem 8,6%, Renan e Caiado com 8,1% e Barbosa com 1,7%.

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Metodologia

A Atlas/Intel ouviu 4.999 pessoas entre os dias 26 e 30 de junho. A margem de erro da pesquisa é de 1 p.p. para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A metodologia utilizada foi a de Recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o números BR-04582/2026.

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