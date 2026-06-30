De olho no voto católico, PT faz evento com participação de Janja

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De olho no voto do eleitor católico, o PT realiza, nesta terça-feira, 30, em Brasília, o 1º Encontro Nacional de Católicos e Católicas do partido. O evento deve contar com a presença de militantes e líderes da legenda, com o objetivo de fortalecer o diálogo entre o partido e a religião.

Do lado do PT, entre as presenças confirmadas estão as do presidente nacional, Edinho Silva, e da primeira-dama, Janja. Além destes, o secretário de Comunicação da sigla, o baiano Éden Valadares, também é esperado.

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Diálogos

O tema da 1ª edição deste encontro é “Diálogo, participação e compromisso com o bem comum”. O PT busca reaproximação com grupos religiosos, nos quais enfrenta resistência.

No início deste mês, em 8 de junho, a legenda o realizou o 4º Encontro Nacional de Evangélicos e Evangélicas da sigla. No encerramento, foi apresentada uma carta política do encontro.

Aprovação

Uma pesquisa da AtlasIntel do mês de maio apontou que, entre os católicos, o desempenho do presidente Lula tem maioria de aprovação. O índice atinge 52,7%, enquanto 47,1% responderam que desaprovam. Já 0,3% declararam que não sabem.

O cenário é inverso entre os evangélicos. O percentual de desaprovação é de 74,8%, diante de 25,1% que aprovam. Outros 0,1% afirmaram que não sabem.

Intenções de voto

No mesmo levantamento, em uma simulação específica de primeiro turno que inclui outros candidatos — como Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado —, os votos das duas maiores religiões do país se distribuem de formas diferentes.

Entre os católicos, Lula apareceu com 52,2% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro registrou 31,5%. O inverso ocorre entre os evangélicos, com Flávio aparecendo com 50,9% da preferência. Já O presidente Lula pontuou com 25%.