Janja revela ter sido vítima de assédio após virar primeira-dama: "Insuportável"
Primeira-dama faz relato durante em entrevista
Por Cássio Moreira
A primeira-dama Janja da Silva revelou ter sido vítima de assédio em duas ocasiões, já ocupando o cargo atual. A declaração ocorreu em entrevista ao Sem Censura, da TV Brasil, nesta terça-feira, 3.
O relato aconteceu durante uma discussão sobre a escalada nos casos de feminicídio no Brasil, assim como a posição de insegurança da mulher na sociedade. Janja citou a vulnerabilidade das demais mulheres que, na sua contramão, são vítimas da violência.
“Está insuportável para nós, mulheres. A gente não tem segurança nenhuma, em nenhum lugar. Eu, como primeira-dama, não tenho segurança em nenhum lugar em que eu estou. Eu já fui assediada neste período duas vezes", disparou Janja.
Leis rígidas
A primeira-dama ainda defendeu o endurecimento do código penal e aproveitou para fazer um chamado social coletivo na formação moral dos homens dentro do seio familiar.
“Tem que trabalhar a questão da legislação, da punição do código penal, a educação, trabalhar dentro de casa. A gente só vai conseguir chegar numa sociedade em que nós nos sentimos seguras quando esses caminhos se encontrarem lá na frente. Eles estão desencontrados hoje", completou.
