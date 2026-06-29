Ronaldo Caiado revela data que vai anunciar vice-presidente

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O vice na chapa do pré-candidato à Presidência da República e ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), será anunciado na próxima quarta-feira, 1º. A informação foi comunicada à imprensa pelo próprio Caiado nesta segunda, 29, em um evento em São Paulo.

O anúncio será feito na sede nacional do partido, em Brasília. Questionado por jornalistas, Caiado desconversou se o vice seria homem ou mulher.

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“Vamos por etapa, mas já está definido que na quarta-feira, às 11h, nós apresentaremos o vice que vai compor a nossa chapa. A curiosidade permanece”, afirmou.

A candidatura de Caiado deve ser oficializada em 26 de julho, durante convenção nacional do PSD.

Possíveis nomes

O nome do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, chegou a ser ventilado como um dos favoritos ao posto. No fim do mês passado, ele se colocou “à disposição” para discutir a possibilidade e ressaltou que a definição está nas mãos de Caiado.

Conforme apurado pelo portal Metrópoles com fontes da legenda, o PSD avançou nas conversas para ter uma chapa “puro-sangue”.

Outra possibilidade para o posto que ganhou forças nas últimas semanas é o também postulante ao Palácio do Planalto, Renan Santos (Missão). Até o momento, nenhum anúncio foi feito por parte das pré-campanhas.