Caiado vê desgaste de Flávio Bolsonaro e se lança como alternativa

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O cenário político para a sucessão presidencial ganhou novos contornos com as recentes declarações do ex-governador de Goiás e pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado.

Em entrevista ao portal NeoFeed, Caiado subiu o tom contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), afirmando que o parlamentar "perdeu a chance" de derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições.

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De acordo com o líder goiano, os levantamentos eleitorais mais recentes indicam que o congressista tem ampliado sua desvantagem em um eventual segundo turno.

Ao se posicionar como uma alternativa mais viável para o campo conservador, Caiado argumentou que a competitividade real deve ser o principal critério para a definição de uma candidatura unificada da oposição.

O diagnóstico do ex-governador aponta para uma perda de tração de Flávio Bolsonaro em segmentos eleitorais estratégicos, incluindo o eleitorado feminino, os jovens, os evangélicos e os moradores da Região Sudeste, o que justificaria o crescimento da vantagem petista nas simulações.

Para o pré-candidato do PSD, insistir em um nome com viés de baixa não é estratégico para a oposição. "Essa sucessão de pesquisas deixou bem claro que o Flávio perdeu a chance de poder ganhar essa eleição.

"No segundo turno, ele vai se distanciando do Lula, enquanto o Lula amplia essa diferença", disparou Caiado, emendando que seu perfil político e de gestão seria o mais adequado para o enfrentamento direto com o PT no cenário definitivo da eleição.

Crítica ao pragmatismo da polarização

Além de avaliar os números, o político goiano criticou a atual dinâmica partidária do país, polarizada entre o PT e o PL. Na visão de Caiado, ambas as legendas operam em simbiose, alimentando-se mutuamente do antagonismo ideológico.

"O PT e o PL conseguiram montar uma situação política onde um se alimenta do outro. Isso cria como se fosse um campeonato, um jogo de revanche", alertou.

Caiado concluiu defendendo que o debate sucessório seja pautado pela capacidade administrativa e pelo histórico dos postulantes, em detrimento do radicalismo político.

"Uma eleição tem que mostrar quem reúne as melhores condições e as qualificações para assumir a Presidência da República. Eu não vou aprender a governar na Presidência da República", finalizou o ex-governador.