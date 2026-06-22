Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA

APÓS PANE EM AVIÃO

Ronaldo Caiado vai para cima de Lula e diz: “Brasil tem custo PT”

Presidenciável apontou nova solução para crescimento do país

Gabriela Araújo*
Por Gabriela Araújo*
Após pane em avião, Caiado mira Lula na CNI
Após pane em avião, Caiado mira Lula na CNI - Foto: Gabriela Araújo | Ag. A TARDE

O pré-candidato à Presidência da República, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), subiu o tom contra o governo brasileiro e apontou uma nova solução para o país.

“É tirar o PT do poder. As pessoas costumam dizer que o Brasil tem um ‘Custo Brasil’. Eu posso confirmar para as pessoas que tem o ‘Custo PT’”, disse Caiado, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 22.

Tudo sobre Política em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Ele defendeu que o crescimento econômico e a atração de investimentos dependem diretamente da segurança pública eficiente e responsabilidade fiscal.

“Você [o Brasil] precisa daquilo que Goiás teve no outro imediato. Um dos fatores determinantes: a segurança pública e com isso, [atingir] serviços menores, como o índice de assalto a carga, as indústrias, a roubo de carga”, declarou ele.

Para o presidenciável, a redução drástica da criminalidade no país resultará em “estímulo às pessoas para poderem desenvolver a atividade [produtiva]".

O ex-governador de Goiás foi um dos participantes da nova edição do evento A Indústria na Agenda dos Presidenciáveis, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília. O portal A TARDE acompanhou as discussões do evento no Centro Ulysses Guimarães, a convite da Federação das Indústrias da Bahia (FIEB).

Leia Também:

SUSTO

Avião de pré-candidato à Presidência sofre pane após falha mecânica
Avião de pré-candidato à Presidência sofre pane após falha mecânica imagem

POLÍTICA

Flávio Bolsonaro volta a detonar STF e projeta aumento da direita no Congresso
Flávio Bolsonaro volta a detonar STF e projeta aumento da direita no Congresso imagem

PEDIDO DA DEFESA

Wagner aciona STF para anular busca e apreensão em sua residência
Wagner aciona STF para anular busca e apreensão em sua residência imagem

Arcabouço fiscal x taxa de juros: Caiado defende equilíbrio fiscal

O equilíbrio fiscal do governo federal também foi alvo de questionamentos por parte de Ronaldo Caiado (PSD).

"Como é que você vai ter equilíbrio fiscal no governo que trapaceia o seu próprio arcabouço fiscal?", questionou.

Pane no avião

Ao iniciar o seu discurso no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Ronaldo Caiado justificou o atraso e pediu desculpas aos presentes. O presidenciável repetiu a mesma retratação durante conversa com os jornalistas.

"Desculpem o atraso, tivemos uma pane no avião, ainda na pista de pouso", disse o ex-governador.

Caiado era o segundo presidenciável esperado para discursar no evento, mas, devido ao imprevisto, foi o último a se apresentar na capital federal.

*De Brasília, a convite do evento

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições 2026 Ronaldo Caiado

Relacionadas

Mais lidas