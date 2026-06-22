Ronaldo Caiado vai para cima de Lula e diz: “Brasil tem custo PT”

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O pré-candidato à Presidência da República, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), subiu o tom contra o governo brasileiro e apontou uma nova solução para o país.

“É tirar o PT do poder. As pessoas costumam dizer que o Brasil tem um ‘Custo Brasil’. Eu posso confirmar para as pessoas que tem o ‘Custo PT’”, disse Caiado, em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 22.

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Ele defendeu que o crescimento econômico e a atração de investimentos dependem diretamente da segurança pública eficiente e responsabilidade fiscal.

“Você [o Brasil] precisa daquilo que Goiás teve no outro imediato. Um dos fatores determinantes: a segurança pública e com isso, [atingir] serviços menores, como o índice de assalto a carga, as indústrias, a roubo de carga”, declarou ele.

Para o presidenciável, a redução drástica da criminalidade no país resultará em “estímulo às pessoas para poderem desenvolver a atividade [produtiva]".

O ex-governador de Goiás foi um dos participantes da nova edição do evento A Indústria na Agenda dos Presidenciáveis, promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília. O portal A TARDE acompanhou as discussões do evento no Centro Ulysses Guimarães, a convite da Federação das Indústrias da Bahia (FIEB).

Arcabouço fiscal x taxa de juros: Caiado defende equilíbrio fiscal

O equilíbrio fiscal do governo federal também foi alvo de questionamentos por parte de Ronaldo Caiado (PSD).

"Como é que você vai ter equilíbrio fiscal no governo que trapaceia o seu próprio arcabouço fiscal?", questionou.

Pane no avião

Ao iniciar o seu discurso no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Ronaldo Caiado justificou o atraso e pediu desculpas aos presentes. O presidenciável repetiu a mesma retratação durante conversa com os jornalistas.

"Desculpem o atraso, tivemos uma pane no avião, ainda na pista de pouso", disse o ex-governador.

Caiado era o segundo presidenciável esperado para discursar no evento, mas, devido ao imprevisto, foi o último a se apresentar na capital federal.

*De Brasília, a convite do evento