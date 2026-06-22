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SUSTO

Avião de pré-candidato à Presidência sofre pane após falha mecânica

Ronaldo Caiado chegou atrasado a evento promovido pela CNI em Brasília

Gabriela Araújo e Anderson Ramos
Por Gabriela Araújo e Anderson Ramos
Ronaldo Caiado foi o último a discursar após um imprevisto na agenda.
Ronaldo Caiado foi o último a discursar após um imprevisto na agenda. - Foto: Iano Andrade / CNI

O avião que iria levar o pré-candidato à Presidência da República e ex-governador de Góias, Ronaldo Caiado (PSD), a Brasília nesta segunda-feira, 22, sofreu uma pane antes de decolar.

Caiado chegou atrasado ao evento “A indústria na agenda dos presidenciáveis”, promovido pela Confederação Nacional das Indústrias (CNI), o qual era um dos palestrantes. Ele justificou que a demora aconteceu por conta do incidente.

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A falha mecânica foi percebida pela tripulação ainda na pista de decolagem e o voo precisou ser abortado.

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Evento reúne pré-candidatos

O evento é promovido a cada quatro anos e oferece aos candidatos um espaço para apresentar propostas e ouvir demandas consideradas essenciais para o fortalecimento da competitividade nacional.

O portal A TARDE acompanha as discussões do evento no Centro Ulysses Guimarães, a convite da Federação das Indústrias da Bahia (FIEB).

Além Ronaldo Caiado, estiveram presentes os postulantes ao Palácio do Planalto:

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Confederação Nacional das Indústrias pane em avião Ronaldo Caiado

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