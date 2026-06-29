Ronaldo Caiado traça perfil ideal do próximo presidente eleito

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O pré-candidato à Presidência da República, Ronaldo Caiado (PSD), afirmou, no domingo, 28, que o próximo titular do Palácio do Planalto deve ter como principais características a integridade e coragem, além de ser experiente.

O ex-governador de Goiás, em vídeo publicado no Instagram, traçou um diagnóstico do cenário político e econômico do país e apontou a integridade como critério central para a disputa presidencial. Segundo ele, os candidatos estão “se desidratando” a cada relatório divulgado pela Polícia Federal.

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“Neste momento, você vive em um país, numa desordem que você está vivendo, que ninguém acredita nos Poderes”, afirmou Caiado.

Confiança em queda

Na postagem, Caiado afirma ainda que a confiança pública na política vem se deteriorando, especialmente após escândalos como os do INSS e Banco Master.

"Você acha que o brasileiro deseja continuar ainda com uma pessoa como essa à frente do país?", questionou Ronaldo Caiado.

Ele defendeu que nenhum candidato pode disputar a Presidência “contaminado ou maculado por qualquer denúncia”.

“O país está totalmente desestruturado do ponto de vista dos Poderes. E, para isso, você não pode chegar amanhã contaminado ou maculado por qualquer denúncia que atinja essa condição de imparcialidade e de coragem pessoal do próximo presidente a organizar o país”, afirmou.

Caiado vê desgaste de Flávio Bolsonaro e se lança como alternativa

O cenário político para a sucessão presidencial ganhou novos contornos com as recentes declarações do ex-governador de Goiás e pré-candidato do PSD à Presidência da República, Ronaldo Caiado.

Em entrevista ao portal NeoFeed, Caiado subiu o tom contra o senador Flávio Bolsonaro (PL), afirmando que o parlamentar "perdeu a chance" de derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições.

De acordo com o líder goiano, os levantamentos eleitorais mais recentes indicam que o congressista tem ampliado sua desvantagem em um eventual segundo turno.

Ao se posicionar como uma alternativa mais viável para o campo conservador, Caiado argumentou que a competitividade real deve ser o principal critério para a definição de uma candidatura unificada da oposição.