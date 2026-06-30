2 de Julho: quem vai e quem tomará falta ao evento na Bahia

Na próxima quinta-feira, 2, Salvador será o centro das celebrações pelos 203 anos da Independência da Bahia. O evento costuma servir como uma espécie de termômetro político, especialmente quando se trata de ano eleitoral — exatamente o que teremos neste 2026.

No entanto, diferente do que aconteceu em 2022, a mobilização popular não contará com a presença dos principais pré-candidatos à Presidência da República e que aparecem bem ranqueados em pesquisas de intenção de voto, como a AtlasIntel.

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Quatro anos depois, Lula é ausência

Uma das presenças que deve ser sentida é a do presidente Lula (PT). Figurinha carimbada nos festejos baianos desde 2022, o petista "tomará falta" no 2 de Julho deste ano.

A justificativa para a ausência, à princípio, se deve ao tratamento de saúde ao qual Lula está sendo submetido. As condições do clima na capital baiana e o eventual desgaste foram levados em consideração para evitar a aparição.

No entanto, o mandatário cumprirá extensa agenda em três cidades da Bahia nesta quarta-feira, 1º:

Alagoinhas

Vera Cruz

Salvador

Na primeira cidade, ele participará da inauguração do Hospital Estadual Litoral Norte, a primeira obra do novo PAC no Brasil. Em Vera Cruz, o mandatário Lula vai visitar o canteiro de obras da ponte que irá ligar Salvador à Ilha de Itaparica.

À noite, na capital baiana, o petista da cerimônia de entrega da terceira e última etapa do projeto Novo Teatro Castro Alves (TCA), no bairro do Campo Grande, centro da cidade. O investimento é superior a R$ 260 milhões.

Flávio Bolsonaro

O pré-candidato que representa a extrema-direita deve ser outro, que não estará presente em Salvador na próxima quinta-feira, 2. Em 2022, o pai dele, o então candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), não foi à Lapinha, mas participou de uma motociata realizada por apoiadores na orla da capital baiana.

O evento organizado pelos bolsonaristas vai acontecer novamente em 2026, mas não terá a presença do liberal, tendo como principais nomes à frente os dos deputados Leandro de Jesus (estadual) e Capitão Alden (federal), além do vereador Cézar Leite.

Ronaldo Caiado

O também pré-candidato à Presidência, Ronaldo Caiado (PSD), será mais um a "tomar falta" no desfile cívico do 2 de Julho. Segundo a assessoria do ex-governador de Goiás, está previsto em sua agenda uma viagem à São Paulo, na próxima quinta-feira, 2.

Renan Santos

Terceiro colocado na última pesquisa AtlasIntel, um dos fundadores do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos (Missão) não deve pisar em terras baianas no dia 2. Também conforme sua assessoria, ele está no Rio Grande e retorna para São Paulo exatamente na quinta-feira. Depois, segue para Minas Gerais — ele esteve na Bahia no final de maio.

Romeu Zema

O único pré-candidato que pontuou acima de 1% nas pesquisas da AtlasIntel, Romeu Zema (Novo) estará presente no desfile do 2 de Julho. Conforme a assessoria do ex-prefeito de Minas Gerais, ele chegará a Salvador na quarta-feira, 1º, onde já participa de um evento do partido na capital baiana. No dia seguinte, marcará presença no cortejo cívico.