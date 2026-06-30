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PROGRAMAÇÃO

2 de Julho com shows e missas: veja programação completa para Salvador

Comemorações começaram nesta terça-feira, 30

Edvaldo Sales
Por
Comemorações começaram nesta terça-feira, 30
Comemorações começaram nesta terça-feira, 30 - Foto: Uendel Galter | Ag. A Tarde

As celebrações do 2 de Julho em 2026 vão reunir missa, shows e o tradicional desfile cívico com os carros do caboclo e da cabocla na Lapinha. O feriado desta quinta-feira, 2, marca a expulsão das tropas portuguesas na Bahia.

A data é celebrada no bairro da Lapinha, em Salvador, local onde diversas lutas aconteceram.

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As comemorações começaram nesta terça-feira, 30, e se estendem até o próximo domingo, 5.

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Confira a programação completa:

Terça-feira, 30

7h - Saída dos fogos simbólicos

O Fogo Simbólico do Recôncavo Leste de Cachoeira e o do Recôncavo Norte de Mata de São João sairão em direção ao bairro de Pirajá, em Salvador.

18h30 - entrega da requalificação da Praça General Labatut, em Pirajá

Quarta-feira, 1

9h - Te Deum

O Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sérgio da Rocha, celebra o Te Deum na Catedral Basílica do Salvador, localizado no no Centro Histórico. O momento contará com a participação do Coral da Basílica do Bonfim.

Encontro dos Fogos Simbólicos

Os dois Fogos Simbólicos se encontrarão na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador.

Turno vespertino - Chegada do Fogo Simbólico

Cerimônia de chegada da chama ao Largo de Pirajá, com hasteamento das bandeiras, execução do Hino Nacional, acendimento da pira e homenagem ao general Labatut.

Noite - Show do Cortejo Afro

Quinta-feira, 2

6h - Alvorada com queima de fogos no Largo da Lapinha8h - Início das cerimônias cívicas

Hasteamento das bandeiras por autoridades, com execução do Hino Nacional pela Banda de Música da Marinha do Brasil.

9h - Início do desfile cívico

Participação dos Caboclos de Itaparica, fanfarras municipais, estaduais e da Região Metropolitana de Salvador, filarmônicas e grupos populares, com homenagem aos Heróis da Independência e breve parada em frente ao Convento da Soledade. Haverá paradas em frente à Ordem Terceira do Carmo e à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos para homenagens institucionais.

11h - Marujada da Independência

Realizada entre 11h e 19h, no bairro do Santo Antônio Além do Carmo.

16h - Desfile no Campo Grande

Hasteamento das bandeiras, execução dos hinos militares, deposição de coroas de flores no Monumento ao 2 de Julho e o acendimento da Pira do Fogo Simbólico pelo atleta Antônio Lourenço Pereira, conhecido como “Trem de Ferro”, homenageado deste ano.

17h30 - Encontro de Filarmônicas

O tradicional Encontro de Filarmônicas acontecerá sob a direção artística do maestro Fred Dantas. O encerramento da noite contará com apresentação do cantor Mário Bezerra, acompanhado da Oficina de Frevos e Dobrados.

Sexta-feira, 4

17h - Igreja da Lapinha

Entrega da notificação do processo de abertura de tombamento da Igreja de Nossa Senhora da Conceição da Lapinha.

18h - Apresentação do Coral da Cidade do Salvador, na Lapinha19h - Show de Gerônimo

O cantor Gerônimo e a Banda Montserrat se apresentam no Palco Campo Grande.

20h30 - Baile da Independência

O baile também será no Campo Grande, com a Orquestra do Maestro Fred Dantas e convidados.

Domingo, 5

Volta da Cabocla

Retorno dos carros dos caboclos do Campo Grande para o Pavilhão da Lapinha, com a participação da orquestra do maestro Reginaldo de Xangô.

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Tags

2 de Julho Independência da Bahia Salvador

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