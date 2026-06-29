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Previsão do tempo: 2 de Julho terá chuva e instabilidade em Salvador

Confira o aviso meteorológico para a semana, na capital baiana

Brenda Lua Ferreira
Por
SALVADOR - 2 DE JULHO BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NA BAHIA 2023. Desfile cívico do 2 DE JULHO Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde Data: 02/07/23
SALVADOR - 2 DE JULHO BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL NA BAHIA 2023. Desfile cívico do 2 DE JULHO Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde Data: 02/07/23 - Foto: UENDEL GALTER

Os baianos que planejam acompanhar as celebrações do 2 de Julho na Bahia, nesta quinta-feira, devem preparar o guarda-chuva. A Defesa Civil de Salvador (Codesal) emitiu um alerta meteorológico indicando que o tempo permanecerá instável na capital baiana ao longo de toda a semana, devido à atuação de um cavado meteorológico. O período coincide com as tradicionais festividades da Independência do Brasil na Bahia.

De acordo com o boletim, entre a segunda-feira, 29 e a sexta-feira, 3, o clima em Salvador vai alternar entre períodos de nebulosidade, aberturas de sol e pancadas de chuva. A probabilidade de precipitação varia entre 50% e 70% nesses dias, com temperaturas oscilando entre a mínima de 20°C e a máxima de 29°C.

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A situação deve se intensificar no final de semana após o feriado histórico. A partir de sábado, 4, a chegada de uma frente fria vai favorecer a ocorrência de chuvas moderadas e ventos fortes na região. No sábado e no domingo, 5, a chance de chuva sobe para 80%, e as rajadas de vento podem atingir até 38 km/h, consideradas de intensidade forte.

A Codesal reforça que permanece de plantão para atender a população em caso de riscos de deslizamentos ou alagamentos. Em caso de emergência, disque 199.

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2 de Julho alerta meteorológico chuvas em salvador clima na Bahia defesa civil Independência do Brasil

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