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Silfarley cancela show após passar mal no interior da Bahia

Cantor se apresentaria nos festejos de São Pedro em Coração de Maria

Alice Paulilo
Por
Cantor se apresentaria nos festejos de São Pedro em Coração de Maria
Cantor se apresentaria nos festejos de São Pedro em Coração de Maria - Foto: Reprodução | Instagram @silfarley.oficial

O cantor Silfarley, conhecido como Rei da Seresta, passou mal enquanto se apresentava em Amélia Rodrigues, interior da Bahia. Ele ainda faria show nos festejos de São Pedro da cidade de Coração de Maria, mas precisou cancelar a apresentação.

Após sentir um mal-estar no palco, o artista foi atendido pela equipe médica do próprio evento e encaminhado para uma unidade hospitalar. Depois dos resultados dos exames, os médicos não autorizaram a alta de Silfarley, que precisou cancelar o show seguinte.

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"Lamentamos a ausência, pedimos sinceras desculpas ao público e agradecemos a compreensão de todos", disse a produção do cantor em nota.

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Quem é Silfarley

Natural de Santa Luzia, no sul da Bahia, Silfarley é famoso por seu repertório de seresta romântica e ganhou projeção no cenário musical baiano com a música e bordão "Tem Cerveja Aí?".

O artista acumula milhões de visualizações nas plataformas digitais com sucessos como 'La Mour' e 'Pátio do Posto', canções que ajudaram a consolidar sua carreira.

Silfarley
Silfarley - Foto: Reprodução | Instagram @silfarley.oficial
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Bahia Silfarley

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