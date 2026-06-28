Igor Kannário cancela show devido a problemas no trio e irrita público

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Um susto marcou a apresentação do cantor Igor Kannário na Alvorada de São Pedro, em Ribeira do Amparo. Na ocasião, o trio em que o artista fazia o show, no último sábado, 27, quase tombou, forçando a interrupção do famoso arrastão.

Kannário explicou a situação ao público ainda em cima do trio e disse que não iria conseguir completar o percurso. Após sair do sufoco, o artista esclareceu a situação.

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"O trio quase virou, colocando a vida de todos nós em risco. E, infelizmente, por questão de segurança, a gente teve que interromper o show", explicou o cantor em vídeo postado no seu Instagram.

Momento em que o trio elétrico quase tomba durante arrastão - Foto: Foto: Reprodução/Instagram @kannario

Confira o relato do cantor Igor Kannário:

Prefeitura nega condições inadequadas

Contrariando o artista, a prefeitura de Ribeira do Amparo, no entanto, publicou uma nota em sua redes sociais negando as alegações do cantor baiano e afirmando que não existiu "qualquer apontamento que impedisse a realização da apresentação".

A prefeita da cidade, Tetti Brito, ainda falou, em entrevista para a Rádio Pombal FM, sobre a situação do cancelamento da apresentação. "Ele [Igor Kannário] não nos recebeu, não teve essa delicadeza, estou deixando bem claro para a população que está presente: tudo que foi pedido, foi atendido", declarou a gestora.

Assista entrevista completa:

Além da nota oficial da prefeitura, a produtora de Igor Kannário tamém prestou esclarecimentos sobre o ocorrido.

Posicionamento oficial da equipe do artista - Foto: Foto: Instagram / @arcoeflexaproduções

Público fica indignado

Ao se despedir do público que acompanhava o arrastão, Kannário enfrentou um misto de sentimentos. Enquanto uns apoiavam a atitude do cantor, considerando responsável, outras vaiavam o artista.