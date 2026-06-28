DESENVOLTURA MUSICAL
Filho de Ivete, Marcelo Sangalo rouba cena com Wesley Safadão e dá show na percussão
Apresentação no São João de Petrolina foi motivo para uma série de comentários de apoio ao jovem
Marcelo Sangalo está ganhando novos ares com seu talento na percussão. Filho de uma das maiores cantoras do Brasil, Ivete Sangalo, o jovem tocou ao lado do forrozeiro Wesley Safadão no São João de Petrolina-PE.
Com uma bagagem de apresentações em shows de Ivete, ele já faz sucesso pelo seu carisma e desenvoltura nos instrumentos, mas o que chama a atenção é a construção da própria trajetória musical ao subir em outros palcos.
A apresentação ao lado de Safadão ocorreu na última sexta-feira, 26.
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São João de Petrolina
O São João de Petrolina também contou com a apresentação de Ivete Sangalo, ela foi uma das atrações mais aguardadas da noite da última quarta-feira, 24, com um show marcado pela celebração dos festejos juninos e a comemoração da vitória do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo.
Marcelo Sangalo viraliza nas redes sociais
Marcelo agitou as redes sociais e recebeu vários elogios e comentários de apoio à carreira na música, e como já diz o baiano "filho de peixe, peixinho é".
"Fenômeno", escreveu um internauta nas redes sociais. Já outra seguidora brincou com a situação:
Certo é ele, fazendo estágios pelo Brasil! Um freela, né?
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