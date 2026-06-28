Filho de Ivete, Marcelo Sangalo rouba cena com Wesley Safadão e dá show na percussão

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Marcelo Sangalo está ganhando novos ares com seu talento na percussão. Filho de uma das maiores cantoras do Brasil, Ivete Sangalo, o jovem tocou ao lado do forrozeiro Wesley Safadão no São João de Petrolina-PE.

Com uma bagagem de apresentações em shows de Ivete, ele já faz sucesso pelo seu carisma e desenvoltura nos instrumentos, mas o que chama a atenção é a construção da própria trajetória musical ao subir em outros palcos.

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A apresentação ao lado de Safadão ocorreu na última sexta-feira, 26.

São João de Petrolina

O São João de Petrolina também contou com a apresentação de Ivete Sangalo, ela foi uma das atrações mais aguardadas da noite da última quarta-feira, 24, com um show marcado pela celebração dos festejos juninos e a comemoração da vitória do Brasil contra a Escócia na Copa do Mundo.

Marcelo Sangalo viraliza nas redes sociais

Marcelo agitou as redes sociais e recebeu vários elogios e comentários de apoio à carreira na música, e como já diz o baiano "filho de peixe, peixinho é".

"Fenômeno", escreveu um internauta nas redes sociais. Já outra seguidora brincou com a situação:

Certo é ele, fazendo estágios pelo Brasil! Um freela, né?

Assista ao vídeo