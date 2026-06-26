Davi Brito denuncia calote de equipe de reality show

Siga o A TARDE no Google

Davi Brito usou suas redes sociais para denunciar a equipe de um reality show nesta sexta-feira, 26. O campeão do BBB 24 afirmou que ainda não recebeu o pagamento por seu trabalho como apresentador do programa Impulsiona House 2.0.

Em seu relato, o baiano contou que cobrou a direção da atração diversas vezes, mas não obteve resposta. “Simplesmente na hora de efetuarem o pagamento, de cumprirem com a palavra deles, eles não cumpriram. O reality acabou e eles estão dando uma de ‘joão sem braço’”, disse ele.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Trabalhei para eles por dois meses e não querem pagar o dinheiro de boa parte das pessoas. Eu ligo, eles não atendem, mando mensagem e não respondem. Não querem fechar um acordo. Não tenho nada a ver com os problemas. Trabalhei e quero meu dinheiro”.

Reality com famosos

Conhecido entre os internautas, o Impulsiona House 2.0 é um reality show voltado para criadores de conteúdo e influenciadores digitais. Sua segunda edição chegou ao fim oficialmente no dia 16 de junho.

A campeã da vez foi a influenciadora Francielle Domingues, que tem mais de 15 mil seguidores em seu perfil do Instagram e levou o prêmio de R$ 100 mil para casa.