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CONFUSÃO

Davi Brito denuncia calote de equipe de reality show

O famoso afirmou que ainda não recebeu o valor combinado pela empresa

Franciely Gomes
Por
Davi Brito realtou o fato nas redes sociais
Davi Brito realtou o fato nas redes sociais - Foto: Reprodução | Instagram

Davi Brito usou suas redes sociais para denunciar a equipe de um reality show nesta sexta-feira, 26. O campeão do BBB 24 afirmou que ainda não recebeu o pagamento por seu trabalho como apresentador do programa Impulsiona House 2.0.

Em seu relato, o baiano contou que cobrou a direção da atração diversas vezes, mas não obteve resposta. “Simplesmente na hora de efetuarem o pagamento, de cumprirem com a palavra deles, eles não cumpriram. O reality acabou e eles estão dando uma de ‘joão sem braço’”, disse ele.

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“Trabalhei para eles por dois meses e não querem pagar o dinheiro de boa parte das pessoas. Eu ligo, eles não atendem, mando mensagem e não respondem. Não querem fechar um acordo. Não tenho nada a ver com os problemas. Trabalhei e quero meu dinheiro”.

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Conhecido entre os internautas, o Impulsiona House 2.0 é um reality show voltado para criadores de conteúdo e influenciadores digitais. Sua segunda edição chegou ao fim oficialmente no dia 16 de junho.

A campeã da vez foi a influenciadora Francielle Domingues, que tem mais de 15 mil seguidores em seu perfil do Instagram e levou o prêmio de R$ 100 mil para casa.

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Um post compartilhado por Francielle Domingues (@frncielle.ofc)

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Davi Brito ex-BBB Reality Show

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