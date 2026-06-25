Vini Jr planeja viagem romântica com Virginia após a Copa, diz colunista

Parece que a volta de Virginia Fonseca e Vini Jr é real. Após envio de buquê de rosas no dia dos namorados e interações frequentes nas redes sociais, o atleta está planejando uma viagem romântica com a influenciadora após o fim da Copa do Mundo 2026.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o casal aproveitará os dias de folga em Ibiza, na Espanha. A viagem está prevista para o dia 23 de julho e não contará com a presença de amigos ou familiares dos dois.

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Fontes próximas a jornalista também apontaram que um dos gols feitos por Vini Jr durante a partida contra a Escócia foi dedicado a Virginia, que ficou bem feliz com a homenagem feita pelo atleta.

Término polêmico

Vale lembrar que a influenciadora e o jogador da Seleção Brasileira terminaram o relacionamento, que durou 7 meses, no dia 15 de maio, sob suspeita de traição por parte do atleta. O fim foi anunciado pela própria Virginia, que publicou um texto em seu perfil do Instagram.

“Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida (…) Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer”, escreveu.