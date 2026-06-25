Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

JUNTINHOS

Vini Jr planeja viagem romântica com Virginia após a Copa, diz colunista

O casal reatou o relacionamento de forma discreta

Franciely Gomes
Por
Vini e Virginai reataram o namoro nas últimas semanas
Vini e Virginai reataram o namoro nas últimas semanas - Foto: Reprodução | Instagram

Parece que a volta de Virginia Fonseca e Vini Jr é real. Após envio de buquê de rosas no dia dos namorados e interações frequentes nas redes sociais, o atleta está planejando uma viagem romântica com a influenciadora após o fim da Copa do Mundo 2026.

De acordo com informações da colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o casal aproveitará os dias de folga em Ibiza, na Espanha. A viagem está prevista para o dia 23 de julho e não contará com a presença de amigos ou familiares dos dois.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Fontes próximas a jornalista também apontaram que um dos gols feitos por Vini Jr durante a partida contra a Escócia foi dedicado a Virginia, que ficou bem feliz com a homenagem feita pelo atleta.

Leia Também:

POLÍCIA

Foragido: defesa afirma que Oruam enfrenta tuberculose e quadro grave de saúde
Foragido: defesa afirma que Oruam enfrenta tuberculose e quadro grave de saúde imagem

ENTRETENIMENTO

Ídolo da Seleção, Roberto Carlos exibe celular mais caro que carro
Ídolo da Seleção, Roberto Carlos exibe celular mais caro que carro imagem

LUTO

Aos 57 anos, morre Robson Barros, ex-paquito da Xuxa
Aos 57 anos, morre Robson Barros, ex-paquito da Xuxa imagem

Término polêmico

Vale lembrar que a influenciadora e o jogador da Seleção Brasileira terminaram o relacionamento, que durou 7 meses, no dia 15 de maio, sob suspeita de traição por parte do atleta. O fim foi anunciado pela própria Virginia, que publicou um texto em seu perfil do Instagram.

“Enquanto estivemos juntos, me dediquei muito, como me dedico a tudo o que me proponho a viver na minha vida (…) Ao longo da minha vida, aprendi a nunca negociar aquilo que, pra mim, é inegociável. Então, quando algo deixa de fazer sentido, eu prefiro ter maturidade para encerrar com carinho do que permanecer por permanecer”, escreveu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

vini jr Virginia e Vini Jr Virginia Fonseca

Relacionadas

Mais lidas