LUTO
Aos 57 anos, morre Robson Barros, ex-paquito da Xuxa
Sepultamento está marcado para acontecer neste domingo, 21
Ex-paquito da Xuxa, Robson Barros morreu aos 57 anos no sábado, 20. A notícia foi confirmada nas redes sociais por amigos e familiares, mas a causa da morte não foi divulgada.
O sepultamento está marcado para acontecer neste domingo, 21, as 14h30, no Cemitério de Congonhas, na Zona Sul de São Paulo.
Conhecido pelo apelido Rob, ele integrou a primeira formação dos Paquitos, grupo de jovens assistentes de palco do ‘Xou da Xuxa’, um dos programas mais populares da televisão brasileira nos anos 1980 e 1990.
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Eles participavam de quadros ao lado da apresentadora, ajudavam nas dinâmicas do programa e também formavam um grupo musical. Os Paquitos se apresentavam em turnês e eventos ligados ao Xou da Xuxa, que virou um fenômeno entre o público jovem da época.
Rob esteve no ar ao lado de Xuxa entre 1989 e 1992, em uma fase marcada pela forte audiência e pela consolidação do formato que misturava música, dança e interação com o público infantil e adolescente. Ele também trabalhou como assistente de palco de Sérgio Mallandro na TV Globo.
Despedidas
Colegas do programa se despediram nas redes sociais. Um deles foi o ex-paquito Alexandre Canhoni.
“Que o espírito de Deus console toda a família. Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento de Robson, meus sentimentos a toda a família e amigos”, escreveu.