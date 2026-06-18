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CONTOU TUDO

Xuxa abre o jogo sobre “pacto com o diabo” e faz revelação

A apresentadora rebateu a polêmica envolvendo sua religião

Franciely Gomes
Por
A famosa rebeteu o boato dos anos 80
A famosa rebeteu o boato dos anos 80 - Foto: Reprodução | Instagram

Xuxa Meneghel deu um fim aos boatos envolvendo sua religião. Acusada de fazer um pacto com o diabo para conseguir fama e dinheiro, a apresentadora revelou que tudo o que conquistou foi fruto de um presente de Deus.

“É um presente de Deus. Quando eu vejo as pessoas falando ‘A Xuxa tem pacto com o diabo’, será que as pessoas dão tanto valor para o cara lá de baixo achando que ele teria esse poder todo de me dar tudo isso que eu tenho?” disse ela, em entrevista ao podcast Quem é Você nesse Rolê.

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“É impossível ter tudo isso, viver tudo isso que eu vivi, não só nesse país, mas fora… Tem que ter alguma coisa mais poderosa, muito maior. Você quer dar um outro nome pela sua religião, suas crenças, dê, mas não diga que não veio de um lugar tão iluminado, superior e poderoso.”

Durante o bate-papo, a famosa reiterou que não possui pacto com o diabo e se considera até mesmo como uma das pessoas preferidas de Deus. “Não bota o poder pra quem não tem. Não tenho [pacto], não posso ter, uma pessoa que tem tudo o que eu tenho não tem essa possibilidade. Não quer acreditar que eu sou uma preferida do cara lá de cima, tudo bem”, finalizou.

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diabo Xuxa Xuxa Meneghel

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