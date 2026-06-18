VESTIBULAR CONCORRIDO
Filho de Luciano Huck fará curso com mensalidade de quase R$ 100 mil
Benício Huck tem 18 anos e já concluiu o ensino médio
O filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, Benício Huck, de 18 anos, já escolheu qual curso fará na faculdade após concluir o ensino médio. A revelação foi feita nas redes sociais.
O jovem está se preparando para disputar uma vaga no curso de Engenharia de Produção do Insper, uma das instituições privadas mais concorridas do país. O investimento chega a quase R$ 100 mil por ano.
Benício disse que está frequentando um cursinho preparatório para reforçar os estudos antes do vestibular. Segundo ele, a matemática é a disciplina que mais exige dedicação.
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O herdeiro de Luciano revelou que está contando com a ajuda de três professores da matéria, que classificou como “maravilhosos”.
Se for aprovado, Benício terá de deixar o Rio de Janeiro, onde vive com a família. O Insper está localizado na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, e não possui campus em outras cidades.
Valor da mensalidade
Atualmente, a mensalidade do curso de Engenharia de Produção gira em torno de R$ 8,3 mil, sem incluir despesas com materiais didáticos e outras taxas acadêmicas.
A instituição oferece bolsas de estudo, mas o benefício depende de um processo seletivo específico e não é concedido automaticamente aos aprovados no vestibular.
Benício concluiu o ensino médio no fim de 2025. Ele é o segundo dos três filhos de Luciano Huck e Angélica, que também são pais de Joaquim, de 21 anos, que estuda na New York University (NYU), nos Estados Unidos, e Eva, de 13.