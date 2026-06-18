Filho de Luciano Huck fará curso com mensalidade de quase R$ 100 mil

Siga o A TARDE no Google

O filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica, Benício Huck, de 18 anos, já escolheu qual curso fará na faculdade após concluir o ensino médio. A revelação foi feita nas redes sociais.

O jovem está se preparando para disputar uma vaga no curso de Engenharia de Produção do Insper, uma das instituições privadas mais concorridas do país. O investimento chega a quase R$ 100 mil por ano.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Benício disse que está frequentando um cursinho preparatório para reforçar os estudos antes do vestibular. Segundo ele, a matemática é a disciplina que mais exige dedicação.

O herdeiro de Luciano revelou que está contando com a ajuda de três professores da matéria, que classificou como “maravilhosos”.

Se for aprovado, Benício terá de deixar o Rio de Janeiro, onde vive com a família. O Insper está localizado na Vila Olímpia, zona sul de São Paulo, e não possui campus em outras cidades.

Valor da mensalidade

Atualmente, a mensalidade do curso de Engenharia de Produção gira em torno de R$ 8,3 mil, sem incluir despesas com materiais didáticos e outras taxas acadêmicas.

A instituição oferece bolsas de estudo, mas o benefício depende de um processo seletivo específico e não é concedido automaticamente aos aprovados no vestibular.

Benício concluiu o ensino médio no fim de 2025. Ele é o segundo dos três filhos de Luciano Huck e Angélica, que também são pais de Joaquim, de 21 anos, que estuda na New York University (NYU), nos Estados Unidos, e Eva, de 13.