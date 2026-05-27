Luciano Huck é contestado por ministro após crítica ao Bolsa Família

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O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, rebateu nesta quarta-feira, 27, as declarações do apresentador Luciano Huck, que afirmou na semana passada que o Bolsa Família “não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair” do programa.

Em entrevista ao programa Bom dia, Ministro, veiculado pelo Canal Gov, ele afirmou que 5,1 milhões de famílias deixaram de ser beneficiárias após aumento de renda.

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“Só de 2023 para cá, 5,1 milhões de famílias saíram da pobreza. Saíram do Bolsa Família porque passaram a trabalhar”, disse.

Wellington afirmou ainda que avaliações como a de Luciano Huck reforçam preconceitos históricos contra a população mais pobre e devem ser combatidas para não gerar desinformação.

“É preciso aproveitar fatos como esse para que a gente enterre de vez o preconceito que se tem com relação aos mais pobres. O Bolsa Família tem tirado pessoas da pobreza. Se alguém falar diferente, é melhor estudar para conhecer a verdade”, afirmou o ministro.

Estudos reforçam eficácia do programa social

Wellington Dias também citou um levantamento da Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com o Banco Mundial para sustentar a eficácia do programa.

Segundo os dados apresentados, cerca de 20 milhões de brasileiros da primeira geração de beneficiários do Bolsa Família deixaram a pobreza, principalmente por meio da educação.

Ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias - Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom | Agência Brasil

Outro estudo citado pelo ministro foi do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O levantamento aponta melhora nos indicadores sociais do Brasil: o país alcançou IDH de 0,805 e passou a integrar o grupo de desenvolvimento “muito alto”.

Entenda a polêmica

Durante participação no 5º Fórum Esfera, realizado no Guarujá (SP), Luciano Huck foi questionado: "Se você pudesse metrificar numa escala de zero a dez, quanto você acha que o Brasil é eficiente hoje?".

Ao justificar por que considera o país "muito ineficiente em todas as frentes", o apresentador afirmou que o Bolsa Família “não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair” e que os beneficiários criam “atalhos” para continuar recebendo o auxílio.

Críticas nas redes sociais

A fala do apresentador gerou forte repercussão nas redes sociais. Políticos, influenciadores e especialistas criticaram a declaração e apontaram contradição no fato de Luciano Huck ser garoto-propaganda de empresas de apostas esportivas.

O mercado das chamadas “bets” é apontado por estudos recentes como um dos fatores associados ao endividamento de famílias de baixa renda, incluindo beneficiários de programas sociais.