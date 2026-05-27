Bolsa Família: ministro explica como evitar bloqueio de benefícios em Salvador

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Cerca de 300 mil beneficiários do Bolsa Família em Salvador ainda precisam realizar o acompanhamento obrigatório de saúde referente ao primeiro semestre de 2026. O descumprimento da exigência, segundo alertou a prefeitura, pode levar ao bloqueio, suspensão ou até cancelamento do benefício.

Durante participação no programa “Bom Dia, Ministro”, nesta quarta-feira, 27, o portal A TARDE questionou o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, sobre o risco de bloqueio em massa de benefícios na capital baiana e quais medidas a população deve adotar para evitar prejuízos.

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Na resposta, o ministro reforçou que o prazo para regularização vai até 30 de junho e explicou que os beneficiários ainda terão um período adicional para resolver pendências antes de sofrer punições.

“Quando situações desse tipo acontecem, encaminhamos uma mensagem no extrato de pagamento do Bolsa Família notificando o descumprimento de uma das regras do programa. Após essa notificação, o beneficiário tem 30 dias para regularizar a situação.”

O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias - Foto: Agência Brasil/ Fabio Rodrigues Pozzebom

Segundo Wellington Dias, caso a pendência continue após esse prazo, o benefício poderá ser bloqueado até a regularização.

“Fazemos uma comunicação, seguida de uma visita e, quando não há solução, realizamos o bloqueio até que a situação seja resolvida”, afirmou o ministro.

Como fazer o acompanhamento?

O acompanhamento deve ser realizado nas unidades de Atenção Primária à Saúde (APS) e inclui atualização da vacinação, avaliação nutricional das crianças e acompanhamento pré-natal das gestantes.

O público prioritário inclui:

gestantes;

crianças menores de 7 anos;

mulheres entre 14 e 44 anos.

Confira o alerta da prefeitura de Salvador:

Novo aplicativo do Bolsa Família

Durante a entrevista, Wellington Dias também anunciou uma nova versão do aplicativo do Bolsa Família.

Segundo o ministro, a ferramenta permitirá que os beneficiários consultem pendências e entendam os motivos de eventuais bloqueios diretamente pelo celular.

“Se o valor do benefício estiver bloqueado, por exemplo, basta acessar o aplicativo para verificar o motivo e buscar uma solução”, disse.

De acordo com o ministro, o aplicativo também será integrado a serviços de outros ministérios para facilitar o acesso da população a programas sociais e direitos disponíveis.

A nova versão ficará disponível para celulares Android por meio da loja Google Play.

Confira o programa "Bom Dia, Ministro" desta quarta: