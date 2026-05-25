Bolsa Família supera empregos formais em Senhor do Bonfim; veja dados

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A declaração do apresentador Luciano Huck sobre o Bolsa Família colocou a cidade de Senhor do Bonfim no centro de um debate nacional sobre pobreza, dependência social e geração de empregos. Os dados oficiais do Governo Federal mostram que o município baiano possui hoje mais famílias beneficiadas pelo programa social do que trabalhadores com carteira assinada.

Segundo números do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) e do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), até abril de 2026, cerca de 13,8 mil famílias recebem o Bolsa Família em Senhor do Bonfim. Em contrapartida, a cidade contabiliza aproximadamente 7,5 mil empregos formais ativos.

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A diferença entre os dois indicadores acabou alimentando a repercussão após a fala de Huck durante o 5º Fórum Esfera, realizado no Guarujá, em São Paulo. Na ocasião, o apresentador afirmou que municípios com grande dependência do programa social acabam enfrentando dificuldades para criar estímulos de ascensão econômica.

“O prefeito da cidade de Senhor do Bonfim tem 56% da sua economia no Bolsa Família. O que acontece? Você não gera nenhum tipo de estímulo para que as famílias queiram sair do Bolsa Família”, declarou o apresentador durante o evento.

A fala viralizou nas redes sociais e provocou uma enxurrada de críticas, principalmente de políticos ligados à esquerda, economistas e internautas, que acusaram Huck de reproduzir um discurso preconceituoso contra beneficiários de programas sociais.

Em evento para empresários, Luciano Huck reclama do programa Bolsa Família, afirmando que o benefício não ajuda as pessoas a saírem da pobreza. pic.twitter.com/93wKd0YywW — POPTime (@poptime) May 24, 2026

Os números que chamam atenção

Os próprios dados federais revelam o peso dos programas sociais na economia local. Apenas entre janeiro e abril deste ano, o Bolsa Família já injetou R$ 36,3 milhões em Senhor do Bonfim. Somados outros benefícios sociais e previdenciários, como BPC, seguro-desemprego e aposentadorias, os repasses ultrapassam R$ 134 milhões no município em apenas quatro meses.

Enquanto isso, os dados sobre emprego formal mostram uma realidade bem mais tímida. Desde 2023, a cidade gerou apenas 541 novos postos de trabalho com carteira assinada.

Foto: Divulgação

Os números reforçam um cenário de forte dependência econômica dos programas sociais em um município de pouco mais de 78 mil habitantes.

Outro dado que também chama atenção é o volume de beneficiários em relação à população local. Segundo os dados do Governo Federal, as 13,8 mil famílias beneficiadas recebem, em média, R$ 665 mensais.

Trabalho e Renda

Emprego Formal

(Dados até março/2026 - Fonte: MTE)

Dados de postos de trabalho celetistas

Total de empregos formais: 7,5 mil

Porcentagem dos empregos formais ocupados por mulheres: 39,35%

Foto: Divulgação

Microempreendedor Individual - MEI

(Dados até março/2026 - Fonte: MF)

Regime simplificado que formaliza trabalhadores autônomos e pequenos empreendedores com CNPJ.

Total de pessoas cadastradas desde 2023: 3,9 mil

Porcentagem de mulheres cadastradas: 41,23%

Prefeito diz que fala foi “tirada de contexto”

Após a repercussão negativa, o prefeito de Senhor do Bonfim, Laércio Muniz, saiu em defesa de Luciano Huck e afirmou que o discurso do apresentador foi retirado de contexto.

Em entrevista à Rádio TransRio FM, o gestor declarou que Huck não criticou a existência do Bolsa Família, mas levantou um debate sobre a necessidade de criar caminhos para que as famílias consigam ampliar a renda sem depender permanentemente do benefício.

“O Bolsa Família é muito importante, isso é inquestionável. Agora, o que se debate hoje é a manutenção permanente dessa dependência”, afirmou o prefeito.

Apesar da defesa, uma das falas de Laércio também gerou questionamentos. O prefeito afirmou que o município possui cerca de 30 mil famílias beneficiadas e mais de 56 mil pessoas alcançadas pelo programa — números diferentes dos divulgados oficialmente pelo Governo Federal, que apontam 13,8 mil famílias atendidas.

Ainda durante a entrevista, o gestor reconheceu o peso econômico dos programas sociais na cidade e afirmou que o dinheiro movimenta o comércio local.

“Isso também é benéfico, porque é dinheiro sendo injetado na economia local. Dinheiro gera dinheiro, movimento gera movimento”, declarou.

Huck recua após repercussão

Diante da repercussão negativa, Luciano Huck publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que sua fala foi retirada de contexto e reforçou que é favorável aos programas de proteção social.

Segundo o apresentador, a discussão proposta por ele envolvia a necessidade de aperfeiçoamento das políticas públicas, incluindo educação, geração de oportunidades e autonomia financeira para as famílias.

“Proteção social é fundamental, mas ela precisa caminhar junto com educação de qualidade, geração de oportunidade e direito de escolha”, disse.

Luciano Huck se pronunciou após repercussão negativa de uma fala sua sobre programas sociais.



O problema sempre é o CONTEXTO!

A velha e manjada desculpa…



Só faltou falar: "Quem me conhece sabe"



A emenda saiu pior que o soneto! pic.twitter.com/Kv3gqXJwGA — Gustavo Veloso (@g_vgouvea) May 24, 2026

Debate dividiu políticos e redes sociais

A fala do apresentador abriu uma nova disputa política nas redes. Integrantes da esquerda acusaram Huck de disseminar desinformação sobre o Bolsa Família.

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, rebateu diretamente o apresentador e afirmou que os dados usados estavam distorcidos. Segundo ele, a economia de Senhor do Bonfim não depende majoritariamente do Bolsa Família, mas do setor de serviços.

Parlamentares do PT e do PSOL também reagiram. A deputada federal Jandira Feghali afirmou que o programa movimenta a economia e combate a pobreza, enquanto outros políticos classificaram a declaração como “elitista” e “desinformada”.

Desinformação se combate com dados. Luciano Huck espalhou fake news sobre o Bolsa Família e foi corrigido pela @nathfinancas: cada real investido no programa, considerado exemplo de erradicação de pobreza pela ONU, retorna R$ 1,78 para a economia do país. O governo @lulaoficial… pic.twitter.com/UQSOnJSsBF — Jandira Feghali (@jandira_feghali) May 24, 2026

Estudo aponta saída de beneficiários do programa

Em meio à polêmica, estudos recentes do próprio Governo Federal e da Fundação Getulio Vargas (FGV) foram usados para rebater a ideia de dependência permanente do benefício.

Segundo o levantamento “Filhos do Bolsa Família”, mais de 60% dos beneficiários cadastrados em 2014 deixaram o programa até 2025. Entre adolescentes, a taxa ultrapassa 70%.

O estudo também aponta que parte significativa desses jovens conseguiu emprego formal após deixar o Cadastro Único.

Os números ajudam a sustentar um dos principais argumentos dos defensores do programa: o de que o Bolsa Família funciona como uma política de proteção social temporária para milhões de famílias em situação de pobreza extrema.

Ainda assim, o caso de Senhor do Bonfim expõe uma discussão que segue longe de consenso: até que ponto programas sociais conseguem caminhar junto com crescimento econômico e geração de empregos em cidades do interior brasileiro.