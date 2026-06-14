Luciano Huck faz Virginia Fonseca passar vergonha na Globo ao vivo

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Virginia Fonseca protagonizou um momento de visível constrangimento e saia justa durante sua participação ao vivo no programa Domingão com Huck, da TV Globo.

A criadora de conteúdo acabou sendo alvo de comentários e insinuações bem-humoradas feitas pelo apresentador Luciano Huck a respeito de seu ex-namorado, o jogador de futebol Vini Jr.

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O assunto começou logo após Huck exibir no palco uma reportagem gravada por Virginia em Nova York, nos Estados Unidos, ao lado do influenciador Lucas Guedez.

Na sequência, o apresentador conversou ao vivo com a convidada sobre a experiência dela diretamente do estádio onde acompanhou a partida de estreia da Seleção Brasileira.

Insinuações sobre comemoração de gol

Empolgada, Virginia descreveu a sensação de assistir ao jogo e revelou que estava na expectativa por um gol do ex-companheiro.

“Eu fiquei muito feliz, porque já estava imaginando que o Vini iria fazer o gol, estava torcendo muito por ele e pela Seleção, óbvio. A gente quer o hexa. Quando ele fez o gol, eu só sabia pular, comemorar, vibrar. Fiquei muito feliz por ele, pela seleção, por tudo, por nós, brasileiros”, relatou a influenciadora.

Aproveitando o gancho, Luciano Huck exibiu imagens da partida e apontou que Vini Jr. teria corrido exatamente na direção do camarote onde a influenciadora estava posicionada para celebrar o gol.

Diante das imagens e dos comentários do apresentador, Virginia ficou com a mão na boca, demonstrando forte timidez com a situação.

O clima de mistério aumentou quando Huck questionou Virginia sobre um grande buquê de rosas vermelhas que ela havia recebido em seu quarto de hotel em Nova York durante o Dia dos Namorados.

O apresentador tentou arrancar a identidade do remetente, mas a convidada preferiu desconversar.

“Nada a dizer. Nem eu estava entendendo nada, entendi nada. Eu acordei, fui me arrumar para ir gravar e chegou o buquê”, afirmou Virginia, tentando mudar de assunto ao focar nas características do presente

“Eu fiquei sabendo que essas rosas são de uma marca que duram dois anos, elas não morrem. Vou ter que levar embora agora.”

Sem dar trégua às brincadeiras, Luciano Huck encerrou a participação da influenciadora deixando uma última provocação no ar.