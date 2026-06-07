Jornalista da Globo é atacado por pitbull e mostra ferimentos; assista

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O jornalista José Roberto Burnier, da Rede Globo, foi atacado por um cão da raça pitbull neste domingo, 7, durante um passeio com seus cachorros em São Paulo. Nas redes sociais, o profissional relatou o acontecimento e mostrou alguns dos ferimentos sofridos na situação.

Segundo Burnier, a tutora do animal passeava com três cães, e justamente o pitbull estava sem os equipamentos de segurança exigidos. “Essa senhora passeava com três cachorros e justamente o mais perigoso e bravo estava sem guia. Ele avançou e nos feriu, a mim e a uma das minhas cachorras”, disse ele.

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Ele aproveitou a oportunidade para desabafar sobre a falta de responsabilidade de alguns tutores de animais.

“É lamentável que certos donos de cachorros achem que podem sair na rua sem guia. É lei estadual: qualquer cachorro, manso ou bravo, pequeno ou grande, treinado ou não, só pode circular nas ruas com guia. E cães bravos, como o pitbull, com focinheira. Mas muitos simplesmente não respeitam a lei. E dá nisso”, declarou.

Após o ataque, o jornalista precisou receber atendimento médico no Hospital Sírio-Libanês. Ele revelou que levou quatro pontos na mão e também sofreu ferimentos em uma das pernas. Mais tarde, Burnier voltou às redes para tranquilizar os seguidores que demonstraram preocupação com seu estado de saúde.

“Eu recebi muitas mensagens de preocupação. Muito obrigado pelas mensagens. Já fui atendido aqui no Sírio-Libanês, tomei quatro pontos na mão, fiz outros curativos e está tudo bem agora. Vida que segue”, afirmou.