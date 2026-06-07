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Jornalista da Globo é atacado por pitbull e mostra ferimentos; assista

Profissional detalhou o acontecimento por meio das suas redes sociais

Gustavo Nascimento
Por
José Roberto Burnier relatou o ataque nas redes sociais
José Roberto Burnier relatou o ataque nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes sociais

O jornalista José Roberto Burnier, da Rede Globo, foi atacado por um cão da raça pitbull neste domingo, 7, durante um passeio com seus cachorros em São Paulo. Nas redes sociais, o profissional relatou o acontecimento e mostrou alguns dos ferimentos sofridos na situação.

Segundo Burnier, a tutora do animal passeava com três cães, e justamente o pitbull estava sem os equipamentos de segurança exigidos. “Essa senhora passeava com três cachorros e justamente o mais perigoso e bravo estava sem guia. Ele avançou e nos feriu, a mim e a uma das minhas cachorras”, disse ele.

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Um post compartilhado por José Roberto Burnier (@jr.burnier)

Ele aproveitou a oportunidade para desabafar sobre a falta de responsabilidade de alguns tutores de animais.

“É lamentável que certos donos de cachorros achem que podem sair na rua sem guia. É lei estadual: qualquer cachorro, manso ou bravo, pequeno ou grande, treinado ou não, só pode circular nas ruas com guia. E cães bravos, como o pitbull, com focinheira. Mas muitos simplesmente não respeitam a lei. E dá nisso”, declarou.

Após o ataque, o jornalista precisou receber atendimento médico no Hospital Sírio-Libanês. Ele revelou que levou quatro pontos na mão e também sofreu ferimentos em uma das pernas. Mais tarde, Burnier voltou às redes para tranquilizar os seguidores que demonstraram preocupação com seu estado de saúde.

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“Eu recebi muitas mensagens de preocupação. Muito obrigado pelas mensagens. Já fui atendido aqui no Sírio-Libanês, tomei quatro pontos na mão, fiz outros curativos e está tudo bem agora. Vida que segue”, afirmou.

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ataque jornalista Pitbull

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