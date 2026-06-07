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Mega-Sena: aposta única de R$ 6 leva prêmio de R$ 30 milhões

Jogo vencedor foi registrado pelos canais eletrônicos

Victoria Isabel
Por
Mega-Sena
Mega-Sena - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Uma aposta simples realizada no Distrito Federal faturou sozinha o prêmio de R$ 30 milhões do concurso 3.015 da Mega-Sena, sorteado na noite de sábado, 6. O jogo vencedor foi registrado pelos canais eletrônicos da Caixa Econômica Federal e custou apenas R$ 6.

O apostador acertou as seis dezenas sorteadas: 09, 18, 26, 31, 53 e 58. Como não houve outros ganhadores na faixa principal, o prêmio milionário ficou integralmente com o vencedor.

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Além da aposta premiada com a sena, outras apostas do Distrito Federal também foram contempladas. Um bilhete que acertou cinco dezenas recebeu cerca de R$ 37 mil. Já os apostadores que fizeram a quadra garantiram prêmio individual de R$ 841,73.

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A Mega-Sena é a principal loteria do país e permite apostas com seis a 20 números. Quanto mais dezenas escolhidas, maior o valor da aposta e as chances de ganhar.

O próximo concurso será realizado nos próximos dias e deve atrair novos apostadores em busca do sonho de se tornar milionário.

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Tags

caixa econômica federal Mega-sena sorteio

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