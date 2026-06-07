VÍDEO: Jogador da Chape fica ferido após ser atingido por lâmpada

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Uma partida entre a Chapecoense e o São Lourenço precisou ser interrompida após um atleta da equipe alviverde ser atingido por uma lâmpada na região da cabeça. O caso ocorreu em confronto válido pela Série Ouro do Campeonato Catarinense de Futsal, na noite de sexta-feira, 5.

O incidente aconteceu após uma bola atingir a estrutura de iluminação do ginásio SER Aurora, em Chapecó. Com o impacto, uma das lâmpadas do teto se soltou e caiu sobre a cabeça do atleta, que ficou ferido e precisou receber atendimento ainda dentro da quadra.

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O jogador atingido foi o ala Douglinhas, de 25 anos, que foi contratado pela Chapecoense em dezembro do ano passado. As imagens do acidente foram registradas pela transmissão da partida e mostram o momento do impacto da lâmpada com a cabeça do atleta.

Jogador passa bem

Apesar do susto, Douglinhas retornou à partida usando uma proteção na cabeça. Segundo a Chapecoense Futsal, o jogador passou por avaliação médica após o jogo e está bem.

Dentro de quadra, o São Lourenço venceu a Chapecoense por 5 a 2, em duelo válido pela sexta rodada da competição estadual.