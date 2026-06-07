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FERIMENTO NA CABEÇA

VÍDEO: Jogador da Chape fica ferido após ser atingido por lâmpada

O jogador atingido foi Douglinhas, de 25 anos, que foi contratado pela Chapecoense em dezembro

Leo Almeida
Por
Imagens do acidente foram registradas pela transmissão da partida
Imagens do acidente foram registradas pela transmissão da partida - Foto: Reprodução | Youtube

Uma partida entre a Chapecoense e o São Lourenço precisou ser interrompida após um atleta da equipe alviverde ser atingido por uma lâmpada na região da cabeça. O caso ocorreu em confronto válido pela Série Ouro do Campeonato Catarinense de Futsal, na noite de sexta-feira, 5.

O incidente aconteceu após uma bola atingir a estrutura de iluminação do ginásio SER Aurora, em Chapecó. Com o impacto, uma das lâmpadas do teto se soltou e caiu sobre a cabeça do atleta, que ficou ferido e precisou receber atendimento ainda dentro da quadra.

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O jogador atingido foi o ala Douglinhas, de 25 anos, que foi contratado pela Chapecoense em dezembro do ano passado. As imagens do acidente foram registradas pela transmissão da partida e mostram o momento do impacto da lâmpada com a cabeça do atleta.

Jogador passa bem

Apesar do susto, Douglinhas retornou à partida usando uma proteção na cabeça. Segundo a Chapecoense Futsal, o jogador passou por avaliação médica após o jogo e está bem.

Dentro de quadra, o São Lourenço venceu a Chapecoense por 5 a 2, em duelo válido pela sexta rodada da competição estadual.

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chape chapecoense douglinhas futsal Lâmpada

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