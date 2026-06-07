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Novo RG poderá ser usado em viagens para oito países da América do Sul

Documento passou a integrar a lista dos que são aceitos para viagens de turismo

Edvaldo Sales
Por
Documento passou a integrar a lista dos que são aceitos para viagens de turismo
Documento passou a integrar a lista dos que são aceitos para viagens de turismo - Foto: Reprodução | Freepik

A Carteira de Identidade Nacional (CIN), o novo RG unificado pelo CPF, poderá ser usada como documento de viagem por brasileiros que pretendem viajar para oito países da América do Sul.

A aprovação ocorreu durante reunião de ministros do Mercosul em Assunção, no Paraguai, no último dia 29. Foi assinada a inclusão da CIN brasileira como documento válido para trânsito entre países do bloco, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública.

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A medida inclui a nova identidade brasileira entre os documentos válidos para circulação internacional dentro dos acordos do Mercosul, sem necessidade de apresentar passaporte.

A CIN poderá ser apresentada em viagens para os seguintes países:

  • Argentina
  • Bolívia
  • Chile
  • Colômbia
  • Equador
  • Paraguai
  • Peru
  • Uruguai

A expectativa é que os viajantes utilizem a CIN nas fronteiras a partir de agosto de 2026.

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O que muda?

Na prática, os brasileiros já podiam viajar para esses países utilizando o RG tradicional, graças a acordos firmados anteriormente.

A novidade é que a CIN também passa a integrar a lista de documentos aceitos para viagens de turismo.

Assim, os oito países parceiros passam a aceitar RG, passaporte e, em breve, a Carteira de Identidade Nacional.

A CIN conta com padrões de segurança mais modernos, incluindo QR Code e outros elementos de verificação semelhantes aos utilizados em passaportes. Isso deve trazer mais segurança e agilidade na hora da imigração.

Documentos que não são aceitos

A imigração exige apresentar um documento físico, com foto atual e em bom estado de conservação.

Não são aceitas versões digitais do RG ou da CIN para cruzar a fronteira. A CNH (Carteira Nacional de Habilitação), seja física ou digital, também não é válida para esse tipo de viagem.

Além dessas, carteiras de órgãos de classe (como OAB, CRM e CREA) também não são aceitas. Certidões de nascimento, mesmo no caso de menores de idade, não substituem os documentos exigidos para a entrada nos países.

Embora nem sempre sejam exigidos na imigração, alguns documentos podem ser solicitados pelas autoridades, como passagem de ida e volta, comprovante de hospedagem, comprovante de vacinação (caso o destino exija alguma vacina específica) e o seguro viagem para a América do Sul.

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Tags

América do Sul CIN Novo RG passaporte

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