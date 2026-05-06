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SALVADOR

Novo RG: SAC realiza atendimento exclusivo a idosos neste sábado

Ação ocorre um sábado por mês e integra a 7ª edição do Projeto Cidadão 60+

Victoria Isabel
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Ao todo, 16 postos fixos na capital e RMS participam da ação
Ao todo, 16 postos fixos na capital e RMS participam da ação - Foto: Ascom Saeb

Idosos poderão emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) em um atendimento exclusivo promovido pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) neste sábado, 9. A ação integra a 7ª edição do Projeto Cidadão 60+, voltado especialmente para pessoas com 60 anos ou mais.

A iniciativa acontece em postos da rede na capital, Região Metropolitana de Salvador (RMS) e no interior do estado, sempre no período da manhã. Para participar, é necessário fazer agendamento prévio por meio do call center: (71) 4020-5353 (ligações de celular) ou 0800 071 5353 (telefone fixo). Ao todo, 16 postos fixos na capital e RMS participam da ação.

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No interior, serão 20 unidades, além de 37 Pontos SAC, totalizando atendimento em 59 municípios baianos, incluindo Salvador. A expectativa é de quase 2,3 mil atendimentos nesta edição. Nas seis anteriores, o projeto já contabiliza cerca de 18,6 mil atendimentos realizados.

A ação ocorre um sábado por mês e é exclusiva para pessoas com 60 anos ou mais, conforme previsto no Estatuto do Idoso. O objetivo é oferecer um serviço mais ágil e acolhedor para esse público.

Nova identidade

A primeira via da Carteira de Identidade Nacional é gratuita e utiliza o CPF como número único de identificação. Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão original (de nascimento ou casamento, conforme o estado civil). Caso o documento esteja plastificado, também é preciso levar uma cópia.

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A CIN permite incluir informações adicionais, como condições de saúde, entre elas o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física ou intelectual, além de tipo sanguíneo, fator RH e opção por doação de órgãos.

Serviço

Projeto Cidadão 60+

  • O quê: emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)
  • Quando: sábado, 9 de maio
  • Horário: turno da manhã
  • Quanto: gratuito

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CIN idosos Novo RG sac

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