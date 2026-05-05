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SAÚDE

Mutirão gratuito realiza triagem para tratamento contra varizes

Cerca de 145 mulheres são internadas todos os dias no Brasil para tratamento da doença

Luiza Nascimento
Por

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Imagem Ilustrativa
Imagem Ilustrativa - Foto: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABUNA

Pessoas que sofrem com varizes crônicas serão beneficiadas com um mutirão gratuito de triagem para o início do tratamento em Salvador. A ação será realizada no dia 16 de maio, a partir das 7h, no Lordêlo Centro Médico, localizado no bairro do Itaigara.

No entanto, a iniciativa se aplica apenas a casos com indicação clínica, excluindo demandas de caráter estético.

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Em 2023, dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular mostram que 145 mulheres são internadas todos os dias no Brasil para tratamento de varizes.

Confira os principais sintomas

Além de afetar a aparência, a doença pode levar a feridas e até à trombose. Os sintomas mais comuns são:

  • Aparecimento de veias azuladas e muito visíveis
  • Sensação de peso ou ardência nas pernas
  • Câimbras
  • Inchaço, em especial no final do dia
  • Dor

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Saiba como participar do mutirão

Para participar, é necessário apresentar:

  • Documento oficial com foto
  • Cartão do SUS de Salvador

Ao todo, serão disponibilizadas 130 vagas preenchidas por ordem de chegada.

Durante o atendimento, os pacientes passarão por uma avaliação inicial, e aqueles que apresentarem indicação serão encaminhados para exames de ultrassonografia com doppler, até chegar à escleroterapia ecoguiada com espuma, considerada uma técnica menos invasiva no tratamento de varizes.

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Tags:

Salvador Saúde varizes

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