Mutirão gratuito realiza triagem para tratamento contra varizes

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Pessoas que sofrem com varizes crônicas serão beneficiadas com um mutirão gratuito de triagem para o início do tratamento em Salvador. A ação será realizada no dia 16 de maio, a partir das 7h, no Lordêlo Centro Médico, localizado no bairro do Itaigara.

No entanto, a iniciativa se aplica apenas a casos com indicação clínica, excluindo demandas de caráter estético.

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Em 2023, dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular mostram que 145 mulheres são internadas todos os dias no Brasil para tratamento de varizes.

Confira os principais sintomas

Além de afetar a aparência, a doença pode levar a feridas e até à trombose. Os sintomas mais comuns são:

Aparecimento de veias azuladas e muito visíveis

Sensação de peso ou ardência nas pernas

Câimbras

Inchaço, em especial no final do dia

Dor

Saiba como participar do mutirão

Para participar, é necessário apresentar:

Documento oficial com foto

Cartão do SUS

Ao todo, serão disponibilizadas 130 vagas preenchidas por ordem de chegada.

Durante o atendimento, os pacientes passarão por uma avaliação inicial, e aqueles que apresentarem indicação serão encaminhados para exames de ultrassonografia com doppler, até chegar à escleroterapia ecoguiada com espuma, considerada uma técnica menos invasiva no tratamento de varizes.