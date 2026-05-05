SAÚDE
Mutirão gratuito realiza triagem para tratamento contra varizes
Cerca de 145 mulheres são internadas todos os dias no Brasil para tratamento da doença
Pessoas que sofrem com varizes crônicas serão beneficiadas com um mutirão gratuito de triagem para o início do tratamento em Salvador. A ação será realizada no dia 16 de maio, a partir das 7h, no Lordêlo Centro Médico, localizado no bairro do Itaigara.
No entanto, a iniciativa se aplica apenas a casos com indicação clínica, excluindo demandas de caráter estético.
Em 2023, dados da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular mostram que 145 mulheres são internadas todos os dias no Brasil para tratamento de varizes.
Confira os principais sintomas
Além de afetar a aparência, a doença pode levar a feridas e até à trombose. Os sintomas mais comuns são:
- Aparecimento de veias azuladas e muito visíveis
- Sensação de peso ou ardência nas pernas
- Câimbras
- Inchaço, em especial no final do dia
- Dor
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Saiba como participar do mutirão
Para participar, é necessário apresentar:
- Documento oficial com foto
- Cartão do SUS de Salvador
Ao todo, serão disponibilizadas 130 vagas preenchidas por ordem de chegada.
Durante o atendimento, os pacientes passarão por uma avaliação inicial, e aqueles que apresentarem indicação serão encaminhados para exames de ultrassonografia com doppler, até chegar à escleroterapia ecoguiada com espuma, considerada uma técnica menos invasiva no tratamento de varizes.
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