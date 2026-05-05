Aprenda o truque rápido que ajuda a diminuir o índice glicêmico do pão

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Além de evitar o desperdício, guardar pães no congelador pode trazer benefícios metabólicos, especialmente no controle da glicemia, fator importante para quem busca uma alimentação mais equilibrada. Segundo especialistas, o efeito está ligado a uma mudança na estrutura do alimento.

Estudos mostram que quando o pão é congelado e depois descongelado, parte do amido se reorganiza e se transforma em “amido resistente”, tipo que é digerido mais lentamente pelo organismo, de forma que a liberação de glicose no sangue acontece de forma mais gradual.

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Estimativas mostram que a diminuição do índice glicêmico pode variar entre 10% e 30%, dependendo do tipo de pão, sendo o efeito mais perceptível nos pães brancos. Dessa forma, fica mais fácil de evitar os picos de glicemia no sangue.

Consumo moderado ainda é necessário

Apesar do “truque”, especialistas alertam que o alimento continua sendo fonte de carboidrato e deve ser consumido com atenção.

Uma estratégia para potencializar os efeitos é combinar o pão com outros nutrientes, como fontes de proteína e fibras.