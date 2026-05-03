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GASTRONOMIA

Pizza de liquidificador: aprenda a fazer receita prática em minutos

Receita é ideial para quem gosta de lanches práticos

Agatha Victoria Reis
Por

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Pizza de liquidificador
Pizza de liquidificador - Foto: Reprodução| Freepik

Para quem gosta de lanches práticos e com poucos ingredientes, a pizza de liquidificador é a escolha ideal para unir rapidez e sabor.

A massa, preparada diretamente no liquidificador, torna o processo ainda mais simples e acessível, perfeita para o dia a dia.

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O resultado é uma pizza fofinha, saborosa e pronta para ser apreciada a qualquer momento. Confira a receita ensinada pelo site TudoGostoso.

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Receita de pizza de liquidificador

Ingredientes massa

  • 1 xícara (chá) de leite
  • 1 ovo
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 colher (chá) de açúcar
  • 1 colher (sopa) de margarina
  • 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
  • 1 colher (sobremesa) de fermento em pó
  • 1/2 lata de molho de tomate

Ingrediente do recheio

  • 250 g de mussarela ralada grossa
  • 2 tomates fatiados
  • azeitona picada
  • orégano a gosto

Modo de preparo

  • No liquidificador bata o leite, o ovo, o sal, o açúcar, a margarina, a farinha de trigo e o fermento em pó até que tudo esteja encorporado.
  • Despeje a massa em uma assadeira para pizza untada com margarina e leve ao forno preaquecido por 20 minutos.
  • Retire do forno e despeje o molho de tomate.
  • Cubra a massa com mussarela ralada, tomate e orégano a gosto
  • Leve novamente ao forno até derreter a mussarela.

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Tags:

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