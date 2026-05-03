GASTRONOMIA
Pizza de liquidificador: aprenda a fazer receita prática em minutos
Receita é ideial para quem gosta de lanches práticos
Para quem gosta de lanches práticos e com poucos ingredientes, a pizza de liquidificador é a escolha ideal para unir rapidez e sabor.
A massa, preparada diretamente no liquidificador, torna o processo ainda mais simples e acessível, perfeita para o dia a dia.
O resultado é uma pizza fofinha, saborosa e pronta para ser apreciada a qualquer momento. Confira a receita ensinada pelo site TudoGostoso.
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Receita de pizza de liquidificador
Ingredientes massa
- 1 xícara (chá) de leite
- 1 ovo
- 1 colher (chá) de sal
- 1 colher (chá) de açúcar
- 1 colher (sopa) de margarina
- 1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo
- 1 colher (sobremesa) de fermento em pó
- 1/2 lata de molho de tomate
Ingrediente do recheio
- 250 g de mussarela ralada grossa
- 2 tomates fatiados
- azeitona picada
- orégano a gosto
Modo de preparo
- No liquidificador bata o leite, o ovo, o sal, o açúcar, a margarina, a farinha de trigo e o fermento em pó até que tudo esteja encorporado.
- Despeje a massa em uma assadeira para pizza untada com margarina e leve ao forno preaquecido por 20 minutos.
- Retire do forno e despeje o molho de tomate.
- Cubra a massa com mussarela ralada, tomate e orégano a gosto
- Leve novamente ao forno até derreter a mussarela.
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