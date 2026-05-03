Pizza de liquidificador: aprenda a fazer receita prática em minutos

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Para quem gosta de lanches práticos e com poucos ingredientes, a pizza de liquidificador é a escolha ideal para unir rapidez e sabor.

A massa, preparada diretamente no liquidificador, torna o processo ainda mais simples e acessível, perfeita para o dia a dia.

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O resultado é uma pizza fofinha, saborosa e pronta para ser apreciada a qualquer momento. Confira a receita ensinada pelo site TudoGostoso.

Receita de pizza de liquidificador

Ingredientes massa

1 xícara (chá) de leite

1 ovo

1 colher (chá) de sal

1 colher (chá) de açúcar

1 colher (sopa) de margarina

1 e 1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

1 colher (sobremesa) de fermento em pó

1/2 lata de molho de tomate

Ingrediente do recheio

250 g de mussarela ralada grossa

2 tomates fatiados

azeitona picada

orégano a gosto

Modo de preparo

No liquidificador bata o leite, o ovo, o sal, o açúcar, a margarina, a farinha de trigo e o fermento em pó até que tudo esteja encorporado.

Despeje a massa em uma assadeira para pizza untada com margarina e leve ao forno preaquecido por 20 minutos.

Retire do forno e despeje o molho de tomate.

Cubra a massa com mussarela ralada, tomate e orégano a gosto