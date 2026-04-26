Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > GASTRONOMIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

VOCÊ SABIA?

Cerveja ou chopp? Entenda a diferença que poucos conhecem

Apesar de serem usadas como sinônimos, bebidas não são iguais

Agatha Victoria Reis
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Chopp x cerveja
Chopp x cerveja - Foto: Reprodução| Freepik

Muita gente não sabe, mas cerveja e chopp não são exatamente a mesma coisa. Embora as bebidas sejam usadas como sinônimos e tenham os mesmos ingredientes em sua composição, há uma diferença importante a destacar: a produção e a forma de servir.

É comum encontrar pessoas que preferem chopp, mas não gostam de cerveja, ou vice-versa. Para isso, existem explicações básicas sobre as características dessas bebidas que acabam confundindo muita gente.

Tudo sobre Gastronomia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Canetas emagrecedoras têm impactado bares e restaurantes, diz estudo
Crise no cacau? Veja como a Jupará criou chocolate de luxo na Bahia
Saiba quais são as seis carnes que você precisa evitar no churrasco

Diferença entre cerveja e chopp

A diferença é simples! O chopp é uma cerveja que não passa pelo processo de pasteurização e é armazenada em barris. Já as cervejas tradicionais, vendidas em lata ou garrafa, passam por esse processo.

A pasteurização consiste em um aquecimento que ajuda a aumentar a durabilidade do produto e facilita sua distribuição.

Essa diferença pode ser percebida até mesmo no resultado final. O chopp costuma ser mais fresco, por conta da validade mais curta. Já a cerveja consegue manter seu sabor por mais tempo, de acordo com o site TudoGostoso.

Chopp x cerveja

Ainda assim, mesmo quando são da mesma marca e estilo, diferenças podem ser notadas. Isso acontece por alguns fatores:

  • Carbonatação: o chopp costuma apresentar uma gaseificação mais equilibrada, com espuma cremosa, sendo mais suave ao beber. Já algumas cervejas em garrafa podem parecer mais gasosas, principalmente quando servidas em temperaturas muito baixas.
  • Frescor: por ter prazo de validade mais curto, o chopp, quando bem armazenado, tende a oferecer aromas mais marcantes e sabor mais intenso em comparação à cerveja.
  • Temperatura e serviço: a qualidade do chopp pode ser comprometida se for mal tirado, servido quente ou em linhas de serviço mal higienizadas. Por outro lado, a cerveja em lata ou garrafa é menos sensível a essas variáveis.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

gastronomia

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Chopp x cerveja
Play

São Tomé (além) das Letras: beleza natural e cachoeiras complementam o misticismo

Chopp x cerveja
Play

Maria de São Pedro: um século de sabor e luta no coração de Salvador

Chopp x cerveja
Play

Morango do Amor viraliza, zera estoques e muda rotina de confeiteiras

Chopp x cerveja
Play

Albacora Confitada: Tereza Paim ensina receita para Semana Santa; assista

x