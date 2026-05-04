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SAÚDE

Empresário saudável descobre trombose após sintoma inesperado

Dor na panturrilha pode esconder condição grave

Isabela Cardoso
Por

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Flavio Marcelo da Fonseca, de 48 anos
Flavio Marcelo da Fonseca, de 48 anos - Foto: Reprodução

Uma dor súbita na panturrilha esquerda, como se o músculo tivesse rasgado, mudou a rotina do empresário brasiliense Flavio Marcelo da Fonseca, de 48 anos, no início de 2026.

Em boa forma física, ativo e sem fatores de risco aparentes, ele acreditou ter sofrido apenas uma lesão muscular. Dias depois, porém, exames revelaram três trombos na perna e a necessidade de internação imediata para evitar complicações graves.

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O caso chama atenção porque a trombose venosa profunda pode surgir até em pessoas consideradas saudáveis e, em alguns momentos, imitar problemas ortopédicos comuns, como distensão muscular.

“Fisgada repentina” confundida com lesão

No dia 26 de janeiro, Flávio estava no mercado com o filho quando sentiu uma fisgada intensa na panturrilha esquerda. A sensação, segundo ele, foi de um rasgo muscular, acompanhada de um impacto semelhante a uma pedrada.

A dor foi tão forte que ele perdeu a capacidade de caminhar normalmente e precisou de ajuda para chegar ao carro. Em casa, optou por repouso, gelo e relaxante muscular.

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No dia seguinte, sem melhora, procurou atendimento médico. A avaliação inicial indicou possível rompimento muscular, com recomendação de repouso e medicação para dor e inflamação.

Mesmo assim, ele estranhou o diagnóstico, já que não havia feito esforço incomum. Na semana seguinte, viajou com a família para Maceió, onde permaneceu por sete dias. Durante o período de descanso, percebeu melhora da dor.

Inchaço e calor acenderam o alerta

No retorno de avião, a dor voltou com intensidade. Já no dia seguinte, a perna apresentou inchaço e aumento da temperatura local, sinais que levantaram suspeita de um problema vascular.

Encaminhado para ultrassom com Doppler venoso, o exame revelou três trombos. Diante do risco de agravamento, ele foi internado imediatamente.

“Disseram que eu precisava ficar internado para não correr o risco de o trombo subir”, relatou.

Flávio permaneceu seis dias no hospital, utilizando anticoagulante injetável. Após a alta, continuou o tratamento com medicação oral.

O que é trombose venosa profunda

A trombose venosa profunda ocorre quando um coágulo se forma dentro das veias profundas, principalmente nas pernas. O problema está associado a três fatores principais:

  • Lentidão da circulação sanguínea
  • Lesão na parede do vaso
  • Maior tendência do sangue à coagulação

Quando o coágulo bloqueia a veia, o fluxo sanguíneo fica comprometido.

Sintomas que não devem ser ignorados

A condição pode ser confundida com distensão muscular, especialmente em pessoas ativas. No entanto, alguns sinais indicam alerta:

  • Inchaço em apenas uma perna
  • Sensação de peso ou endurecimento
  • Calor local
  • Alteração na cor da pele
  • Dor persistente que não melhora com repouso

Risco de embolia pulmonar

A complicação mais grave ocorre quando parte do coágulo se desprende e atinge os pulmões, causando embolia pulmonar.

Os sintomas incluem:

  • Falta de ar súbita
  • Dor no peito ao respirar
  • Batimentos acelerados
  • Tontura ou desmaio

Nesses casos, o atendimento deve ser imediato.

Investigação e recuperação

Após a alta, o empresário iniciou acompanhamento com especialistas e segue em uso de anticoagulantes por pelo menos 60 dias. Exames adicionais devem investigar possíveis alterações de coagulação.

O objetivo é entender por que alguém sem fatores de risco evidentes desenvolveu o quadro.

Hoje, em recuperação, ele mantém cautela antes de retomar a rotina de atividades físicas.

Atenção aos sinais do corpo

O caso reforça um alerta importante: dor persistente na panturrilha, especialmente com inchaço, não deve ser ignorada.

Nem toda dor na perna é muscular. Reconhecer os sinais precocemente pode evitar complicações graves e potencialmente fatais.

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Tags:

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