SAÚDE
Castração gratuita de cães e gatos chega a Salvador; veja como agendar
Iniciativa visa contribuir para a redução de casos de abandono e a promoção do bem-estar animal
Tutores que desejam realizar a castração em cães e gatos podem agendar o procedimento gratuitamente em três bairros de Salvador. O serviço, disponibilizado pela Prefeitura, pode ser realizado em clínicas conveniadas localizadas em Brotas, Stella Maris e Graça.
A cirurgia é válida para animais entre seis meses e cinco anos e 11 meses de idade. Não serão realizados procedimentos em fêmeas gestantes, animais doentes ou infestados por pulgas e carrapatos.
Antes da realização, o pet passará por uma análise clínica para saber se está apto para castração.
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Saiba como agendar a cirurgia
O agendamento é realizado pelo e-mail [email protected]
É necessário apresentar os seguintes documentos:
- RG e CPF
- Cartão SUS
- Comprovante de residência
- Telefone para contato
- Cartão de vacinação antirrábica atualizado há menos de um ano
Coordenada pela Diretoria de Promoção à Saúde e Proteção Animal (Dipa), a iniciativa visa controlar a população de animais domésticos, contribuindo para a redução de casos de abandono e a promoção do bem-estar animal.
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