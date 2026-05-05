Castração gratuita de cães e gatos chega a Salvador; veja como agendar

Siga o A TARDE no Google

Tutores que desejam realizar a castração em cães e gatos podem agendar o procedimento gratuitamente em três bairros de Salvador. O serviço, disponibilizado pela Prefeitura, pode ser realizado em clínicas conveniadas localizadas em Brotas, Stella Maris e Graça.

A cirurgia é válida para animais entre seis meses e cinco anos e 11 meses de idade. Não serão realizados procedimentos em fêmeas gestantes, animais doentes ou infestados por pulgas e carrapatos.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Antes da realização, o pet passará por uma análise clínica para saber se está apto para castração.

Saiba como agendar a cirurgia

O agendamento é realizado pelo e-mail [email protected]

É necessário apresentar os seguintes documentos:

RG e CPF

Cartão SUS

Comprovante de residência

Telefone para contato

Cartão de vacinação antirrábica atualizado há menos de um ano

Coordenada pela Diretoria de Promoção à Saúde e Proteção Animal (Dipa), a iniciativa visa controlar a população de animais domésticos, contribuindo para a redução de casos de abandono e a promoção do bem-estar animal.