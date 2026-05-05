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SAÚDE

Castração gratuita de cães e gatos chega a Salvador; veja como agendar

Iniciativa visa contribuir para a redução de casos de abandono e a promoção do bem-estar animal

Luiza Nascimento
Por

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Atendimento gratuito em Salvador
Atendimento gratuito em Salvador - Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

Tutores que desejam realizar a castração em cães e gatos podem agendar o procedimento gratuitamente em três bairros de Salvador. O serviço, disponibilizado pela Prefeitura, pode ser realizado em clínicas conveniadas localizadas em Brotas, Stella Maris e Graça.

A cirurgia é válida para animais entre seis meses e cinco anos e 11 meses de idade. Não serão realizados procedimentos em fêmeas gestantes, animais doentes ou infestados por pulgas e carrapatos.

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Antes da realização, o pet passará por uma análise clínica para saber se está apto para castração.

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Saiba como agendar a cirurgia

O agendamento é realizado pelo e-mail [email protected]

É necessário apresentar os seguintes documentos:

  • RG e CPF
  • Cartão SUS
  • Comprovante de residência
  • Telefone para contato
  • Cartão de vacinação antirrábica atualizado há menos de um ano

Coordenada pela Diretoria de Promoção à Saúde e Proteção Animal (Dipa), a iniciativa visa controlar a população de animais domésticos, contribuindo para a redução de casos de abandono e a promoção do bem-estar animal.

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Tags:

castração cirurgia Saúde

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