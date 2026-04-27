BAHIA
Novo RG: governo prepara atitude para população tirar CIN imediatamente
Campanha reforça importância da CIN e amplia acesso ao documento único no estado
O Governo do Brasil decidiu acelerar a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) e a Bahia está no centro desse movimento. Com um repasse de R$ 13,4 milhões, o estado deve ampliar o acesso ao documento que promete substituir o RG tradicional.
A iniciativa foi reforçada com o lançamento de uma campanha nacional voltada à conscientização da população sobre a importância da nova identidade.
Milhões já emitidos, mas avanço ainda é desigual
De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, mais de 51,3 milhões de CINs já foram emitidas no país.
Na Bahia, porém, pouco mais de 20% da população possui o documento, o que explica o foco do investimento e da mobilização no estado.
Os recursos fazem parte do ProCIN, programa nacional criado para apoiar técnica e financeiramente estados e o Distrito Federal na emissão da nova carteira.
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Documento único e mais seguro
A CIN traz mudanças importantes. A principal delas é a adoção do CPF como número único de identificação, além da inclusão de QR Code, que aumenta a segurança e dificulta fraudes.
O documento também tem validade em todo o território nacional e pode ser aceito em países do Mercosul, ampliando sua funcionalidade.
Versão digital e integração de dados
Outro diferencial é a versão digital, disponível no aplicativo GOV.BR. Após a emissão física, o cidadão já pode acessar o documento pelo celular.
A nova carteira também permite reunir diferentes registros em um só lugar, como CNH, título de eleitor e carteira de trabalho, desde que apresentados no momento da solicitação.
Além disso, a CIN fortalece o acesso à conta GOV.BR nível ouro, ampliando a segurança e facilitando o uso de serviços públicos digitais.
Impacto direto em benefícios sociais
A nova identidade também será central na organização de programas sociais. Por ser base da Infraestrutura Pública Digital de Identificação Civil, a CIN deve melhorar o controle de dados e facilitar o acesso da população aos benefícios.
Atualmente, a plataforma GOV.BR reúne mais de 175 milhões de usuários e dá acesso a milhares de serviços federais, estaduais e municipais.
Novos prazos para obrigatoriedade
O governo federal também definiu um cronograma para o uso da CIN em benefícios sociais.
Quem não possui cadastro biométrico deverá emitir o documento a partir de janeiro de 2027. Já para quem tem biometria cadastrada, a obrigatoriedade passa a valer em janeiro de 2028.
Até lá, seguem válidos registros biométricos vinculados a documentos como CNH, passaporte ou dados do Tribunal Superior Eleitoral.
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