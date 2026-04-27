Rui Costa detona "política de herdeiros" no Brasil

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Rui Costa é pré-candidato ao Senado nas eleições de outubro deste ano - Foto: Ailton Fernandes | CC

O pré-candidato ao Senado e ex-governador da Bahia, Rui Costa (PT), criticou o que chamou de política dos "herdeiros do poder" e que existe em todo o país.

O julgamento foi sobre os grupos que atuam neste sentido há décadas e ainda usam estruturas da mídia para se manter em evidência.

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“O que está envelhecido na política é essa lógica de oligarquia e de herdeiros do poder”, afirmou Rui Costa em referência ao ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil) — o vice-presidente nacional do partido faz parte de uma família tradicional da política baiana.

“O que está velho e cansado é esse conceito de oligarquia, de herança de poder”, acrescentou ainda o ex-ministro da Casa Civil do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em entrevista à rádio Metrópole, nesta segunda-feira, 27.

Defesa de Jerônimo e ataques à oposição

A fala de Rui Costa foi em defesa do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), alvo de críticas por parte de ACM Neto.

Para rebater as acusações, o ex-chefe do Executivo estadual recorreu a comparações entre promessas de campanhas passadas do ex-prefeito da capital baiana e os indicadores atuais do município.

Segundo ele, vídeos de 2012 mostram compromissos com a redução da mortalidade infantil e ampliação da atenção básica.

“Depois de 16 anos governando Salvador, a cidade é a terceira pior capital em mortalidade infantil”, disse o pré-candidato ao Senado.

Vendas de terrenos e gestão da saúde

Outro alvo de críticas por parte de Rui Costa foi a obtenção de recursos com a venda de terrenos públicos pertencentes à gestão municipal. Queixas do ex-governador da Bahia também foram voltadas à gestão da saúde em Salvador.

“Venderam os terrenos valiosos, mas o dinheiro não foi para educação [...] Hoje, 40% da população não tem acesso a posto de saúde”, afirmou.