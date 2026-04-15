Júlio Pinheiro se encontra com Rui Costa e reafirma parceria com municípios

Júlio Pinheiro em encontro com Rui Costa - Foto: Edson Andrade | Divulgação

O ex-prefeito de Amargosa e pré-candidato a deputado estadual, Júlio Pinheiro (PT), se reuniu com o ex-ministro da Casa Civil e pré-candidato a senador, Rui Costa, e falou sobre a importância do aprofundamento da parceria do Governo do Estado com os municípios baianos para levar cada vez mais desenvolvimento a todas as cidades.

O encontro, onde os dois candidatos defenderam a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), aconteceu nesta quarta-feira (15), em Salvador.

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“Falamos da Bahia de verdade, aquela que avança com trabalho, investimento e presença nos municípios. Seguimos ao lado de quem já mostrou o resultado, transformou a vida do povo e segue construindo um projeto forte para o nosso estado. É esse caminho que a gente defende: parceria, compromisso e desenvolvimento chegando na ponta”, destacou o ex-prefeito de Amargosa.

Desde que lançou sua pré-candidatura a deputado estadual, no dia 1º de março, Júlio cumpre uma agenda intensa de visitas nos municípios baianos.

O objetivo até o final da campanha para a Assembleia Legislativa do Estado (ALBA) é percorrer os municípios de todos os Territórios de Identidade da Bahia e conhecer de perto suas realidades, encontrar soluções para as necessidades e entender as potencialidades de cada lugar. “Nossa tarefa é ouvir as demandas e identificar os potenciais de cada município para construir novos caminhos e a Bahia avançar ainda mais”, afirmou Júlio Pinheiro.