INICIATIVA
Novo RG: Governo faz alerta a todos os brasileiros para a CIN
Documento facilita o acesso a serviços públicos e sociais
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Uma campanha de orientação para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) foi lançada pelo Governo do Brasil nesta sexta-feira, 24. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do documento.
O documento, que substitui o RG, é considerado mais seguro e facilita o acesso a serviços públicos e benefícios sociais.
De acordo com dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), cerca de 51,3 milhões de CINs já foram emitidas em todo o país.
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Onde fazer o CIN na Bahia?
Na Bahia, pouco mais de 20% da população já possui o novo documento. Para ampliar esse número, outra iniciativa de R$ 13,4 milhões em parceria com o governo estadual. A ação integra o Programa Nacional de Fomento à Gestão e Emissão da Carteira de Identidade Nacional (ProCIN).
A primeira via da CIN é gratuita e pode ser emitida pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), por meio dos postos do SAC. O atendimento exige agendamento prévio, que deve ser realizado no portal ba.gov.br.
Os documentos necessários para emissão são CPF e certidão de nascimento ou casamento. A CIN utiliza o CPF como número único de identificação e está disponível nas versões física e digital.
Prazos da CIN
Segundo o MGI, a implementação da CIN estabelece um novo cronograma para a concessão e renovação de benefícios sociais. Confira os prazos:
- A partir de janeiro de 2027, pessoas sem cadastro biométrico deverão emitir a CIN;
- Já para quem é beneficiário e possui cadastro biométrico, o documento só será obrigatório a partir de janeiro de 2028. Até essa data, serão aceitos o cadastro biométrico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou o passaporte.
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