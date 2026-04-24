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INICIATIVA

Novo RG: Governo faz alerta a todos os brasileiros para a CIN

Documento facilita o acesso a serviços públicos e sociais

Agatha Victoria Reis
Por
| Atualizada em

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Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional -

Uma campanha de orientação para a emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN) foi lançada pelo Governo do Brasil nesta sexta-feira, 24. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do documento.

O documento, que substitui o RG, é considerado mais seguro e facilita o acesso a serviços públicos e benefícios sociais.

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De acordo com dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), cerca de 51,3 milhões de CINs já foram emitidas em todo o país.

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Onde fazer o CIN na Bahia?

Na Bahia, pouco mais de 20% da população já possui o novo documento. Para ampliar esse número, outra iniciativa de R$ 13,4 milhões em parceria com o governo estadual. A ação integra o Programa Nacional de Fomento à Gestão e Emissão da Carteira de Identidade Nacional (ProCIN).

A primeira via da CIN é gratuita e pode ser emitida pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-BA), por meio dos postos do SAC. O atendimento exige agendamento prévio, que deve ser realizado no portal ba.gov.br.

Os documentos necessários para emissão são CPF e certidão de nascimento ou casamento. A CIN utiliza o CPF como número único de identificação e está disponível nas versões física e digital.

Prazos da CIN

Segundo o MGI, a implementação da CIN estabelece um novo cronograma para a concessão e renovação de benefícios sociais. Confira os prazos:

  • A partir de janeiro de 2027, pessoas sem cadastro biométrico deverão emitir a CIN;
  • Já para quem é beneficiário e possui cadastro biométrico, o documento só será obrigatório a partir de janeiro de 2028. Até essa data, serão aceitos o cadastro biométrico do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou o passaporte.

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