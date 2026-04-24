Lula remove câncer de pele; veja os detalhes

Lula removeu câncer de pele na cabeça - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

A lesão removida da cabeça do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em procedimento cirúrgico realizado nesta sexta-feira, 24, se tratava de um carcinoma basocelular, um tipo menos grave de câncer de pele.

A informação foi confirmada pelo médico Roberto Kalil, que pontuou que o câncer não estava em metástase. Ele também afirmou que o presidente está bem e já queria voltar a cumprir sua agenda nos próximos dias.

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"O presidente está ótimo, com bom humor, já queria ir para Presidente Prudente na segunda (27), mas recomendei que ele dê um tempo até a cicatrização", explicou Roberto Kalil.

Lula também passou por um outro procedimento, para conter uma infiltração no dedo polegar direito. As duas cirurgias foram realizadas no Sírio Libanês.

Carcinoma basocelular

O carcinoma basocelular é um câncer de pele menos grave, mas registrado com maior frequência, com uma taxa de até 80% de casos no país. Se tratado de maneira precoce, não tem consequências mais graves.

Cirurgias recentes

Desde que assumiu o mandato presidencial pela terceira, em 2023, Lula, hoje com 80 anos, passou por alguns procedimentos cirúrgicos. Dois deles ocorreram no mesmo ano, em julho e setembro, na região do quadril.

Lula também passou por uma cirurgia em caráter de urgência, em dezembro de 2024, para a drenagem de um hematoma, dois meses depois de sofrer uma queda no banheiro do Palácio do Alvorada.

Em janeiro deste ano, Lula passou por outro cirurgia. Desta vez, o procedimento foi para o tratamento de uma catarata.

Lula faz 81 anos em outubro, e deve ser novamente candidato à presidência da República nas eleições deste ano.