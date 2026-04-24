Caetano projeta "superclínica" em Camaçari e prevê vitória de Jerônimo

Prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT) - Foto: Yuri Abreu / Ag. A TARDE

Durante o evento de liberação de R$ 66,4 milhões para a saúde baiana nesta sexta-feira, 24, o prefeito de Camaçari, Luiz Caetano (PT), analisou o cenário eleitoral da Bahia, a menos de seis meses para o pleito de outubro de 2026.

Ao ser questionado pelo portal A TARDE, o gestor ressaltou a força da base de apoio do governador Jerônimo Rodrigues (PT) e defendeu que as entregas administrativas pavimentam o caminho para vitórias em primeiro turno, tanto no estado quanto na disputa presidencial com Lula.

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"Foi uma reunião estratégica. O governador reuniu o exército político: 350 prefeitos, o que corresponde a 84% das cidades da Bahia. As cidades estão bem melhores pelas entregas de policlínicas, hospitais e estradas. Penso que vamos ganhar no primeiro turno aqui na Bahia", afirmou Caetano, referindo-se ao encontro de cúpula ocorrido na véspera com parlamentares e gestores municipais.

Alinhamento com Lula e 2026

Questionado sobre a influência da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no cenário nacional, Caetano minimizou o impacto e reforçou a força da agenda social do atual presidente.

"Lula é um governante muito presencial e realizador. Ele está dentro da agenda mais importante do mundo, que é o combate à fome. Penso que Lula também tem condição de ganhar no primeiro turno. Essa aliança ajuda tanto a Bahia quanto ajuda o Lula", avaliou.

Rede de saúde em Camaçari

Caetano detalhou como o alinhamento entre os governos municipal, estadual e federal está transformando a saúde pública em Camaçari.

O destaque é a entrega, prevista para junho, de uma unidade que o prefeito classifica como a "maior policlínica do Brasil".

Destaques da nova estrutura:

Policlínica: com inauguração prevista para junho, a unidade contará com 148 médicos e capacidade para 54 mil procedimentos mensais.

UPAs: a UPA de Abrantes deve ser entregue em quatro meses, enquanto a de Monte Gordo teve suas obras iniciadas recentemente.

Atenção Básica e Especializada: estão em construção quatro UBS, um novo CAPS e um Centro Especializado em Reabilitação (CER IV).

"Estamos montando uma nova rede de saúde pública. Só neste último final de semana prolongado, nossas unidades atenderam 4.350 pessoas. Estamos indo para cima para buscar melhorar cada vez mais a vida do povo", concluiu Caetano.