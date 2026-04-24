Afonso Florence acusa oposição de travar fim da escala 6x1: “Esforço do governo Lula”

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Deputado federal Afonso Florence (PT-BA) - Foto: Kayo Magalhães | Câmara dos Deputados

O deputado federal Afonso Florence (PT) afirmou nesta sexta-feira, 24, que a pressão popular tem sido decisiva para "acuar" a oposição em temas como o fim da escala 6x1 e a regulação do trabalho por aplicativos.

"É uma grande conquista. Se não houvesse a iniciativa do governo Lula e da nossa bancada, a direita faria análise de risco para a economia e não votaria este ano", afirmou Florence, referindo-se à admissibilidade da PEC que revisa a jornada de trabalho na CCJ.

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Durante o anúncio de investimentos federais para o estado da Bahia, em evento na Policlínica de Narandiba, nesta sexta-feira, 24, o deputado federal Afonso Florence (PT-BA) celebrou o avanço de pautas trabalhistas no Congresso.

Deputado Afonso Florence (PT) durante anúncios para saúde em Salvador | Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

Segundo o deputado, a narrativa de que trabalhadores "pejotizados" não precisam de garantias é um ataque herdado de gestões passadas que agora está sendo confrontado.

Polarização na Saúde x eleições

Florence também aproveitou o evento, que reuniu Sesab (Secretária Estadual da Saúde) e Ministério da Saúde, para cutucar a gestão municipal de Salvador, citando uma "polarização real" sobre as entregas na área.

Para ele, o desempenho dos governos estadual e federal em serviços como as Policlínicas e os novos investimentos do PAC serão o combustível para a Federação Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) em 2026.

Metas da Federação: O deputado sinalizou que o grupo trabalha para, no mínimo, manter as atuais cadeiras na Câmara Federal, mas vê espaço para crescimento.

O deputado sinalizou que o grupo trabalha para, no mínimo, manter as atuais cadeiras na Câmara Federal, mas vê espaço para crescimento. Fator Trabalho: Florence acredita que a defesa de direitos trabalhistas e previdenciários no Congresso — como a regulamentação dos motoristas de aplicativo — será o diferencial para atrair o eleitorado baiano.

"A conjuntura está muito incerta, mas nossa tradição de defesa dos trabalhadores pode nos levar a um avanço no número de parlamentares eleitos", projetou.