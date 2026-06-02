Luciano Huck e Angélica defendem Virginia após ataques: "Desumano"

Luciano Huck e Angélica saíram em defesa de Virginia Fonseca, diantes dos ataques sofridos pela influenciadora no último domigo, 31, durante jogo da Seleção Brasileira. Na partida conta o Panamá, ela foi vaiada no Maracanã, logo após gol do ex-namorado, Vinicius Jr.

Os apresentadores repudiaram a cena, através de publicações nas redes sociais, nesta segunda-feira, 1º. No Story do Instagram, o comandante do programa "Domingão com Huck", da TV Globo, disse que a situação não pode ser normalizada.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Não podemos normalizar o assédio moral coletivo. Para a tristeza de todos nós, no ambiente digital já normalizamos o pré-julgamento, a condenação inquisitorial, as agressões desmedidas e a falta de respeito. Mas, olho no olho - como o que aconteceu ontem no Maracanã - isso ganha uma dimensão ainda mais dura. É violento, desumano e cruel”, disse Luciano.

Além disso, o global afirmou que as pessoas precisam de um "reset moral" para reencontrarem valores básicos de convivência.

"Sigo acreditando que divergências podem existir. Críticas podem existir. O debate é saudável e necessário. Mas nada disso pode acontecer à custa da dignidade de alguém. Siga firme, querida Virginia. Continue trabalhando duro, cuidando dos seus, valorizando quem te valoriza e permanecendo fiel aos seus princípios e às suas convicções. Deixo aqui meu apoio e amizade”, completou.

Assim como o marido, Angélica também apoiou publicamente a influenciadora. “Ver uma mulher sendo constrangida em público nunca deveria ser entretenimento. Que a gente escolha a gentileza, a empatia e o respeito, mesmo diante das diferenças. Lamentável”, comentou ela.

Veja as publicações:

Publicação de Angélica - Foto: Reprodução/Instagram

Publicação de Luciano Huck - Foto: Reprodução/Instagram

Internautas questionam amizade entre Virginia e Luciano

Após Luciano sair em defesa de Virginia, internautas têm questionado a relação entre eles. Nas redes sociais, usuários têm ironizado a amizade entre os dois.

Vale lembrar que a influenciadora foi contratada para compor a equipe do Domingão com Huck durante a cobertura da Copa do Mundo, com cachê inicial de R$40 mil, para a fase de grupos do torneio.

Veja publicações:

Foto: Reprodução/X

Foto: Reprodução/X

Foto: Reprodução/X

Virginia desaba sobre ataques durante jogo

Anteriormente, Virginia se pronunciou sobre os xingamentos que recebeu durante o amistoso. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora afirmou que ficou magoada ao perceber que estava sendo atacada pelo público.

No texto, ela afirmou que sempre foi julgada pelas pessoas na internet, independente de suas escolhas ao longo da vida. “Quando ousei me desafiar a fazer algo pela primeira vez no Carnaval, fui julgada. Quando meu casamento terminou, fui julgada. Quando tentei recomeçar, fui julgada”, escreveu.

Veja a publicação completa:

Apoio de ex: Vini Jr e Zé Felipe defendem Virginia

O atacante Vinícius Júnior utilizou as redes sociais para sair em defesa de sua ex-namorada. Diante da repercussão do episódio, o camisa 7 da Seleção se manifestou por meio de uma publicação no Instagram. Na mensagem, ele pediu respeito à influenciadora e destacou que, apesar do fim do relacionamento, ambos mantêm uma relação cordial.

"Ambiente foi mágico hoje no Maraca. Mas queria pedir, com todo o carinho, para não ofenderem a Virginia. Tivemos uma relação muito bonita e gostaria que a apoiassem, porque entre a gente está tudo bem. O respeito e carinho seguem. Vamos juntos pelo hexa", escreveu ele ao compartilhar uma foto da ex-namorada.

O cantor Zé Felipe, ex-marido de Virginia, também reagiu ao ataque. No desabafo que ela fez nas redes sociais, ele comentou com emojis de palmas, demonstrando apoio.

Relembre ataques

Durante o amistoso entre Brasil e Panamá, na noite de domingo, 31, Virginia Fonseca foi alvo de xingamentos por parte da torcida presente no Maracanã, no Rio de Janeiro.

As manifestações ocorreram após um gol marcado por Vini Jr. logo no início da partida. Nas redes sociais, vídeos mostram torcedores entoando o coro: “Ei, Virginia, vai tomar no c*”.