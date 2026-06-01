TENSÃO
Virginia desabafa sobre ataque no jogo do Brasil: “Me senti acuada”
A influenciadora foi alvo de xingamentos durante o amistoso da seleção brasileira
Virginia Fonseca quebrou o silêncio e se pronunciou sobre os xingamentos que recebeu durante o amistoso da seleção brasileira contra o Panamá, neste domingo, 31. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora afirmou que ficou magoada ao perceber que estava sendo atacada pelo público.
No texto, a loira afirmou que sempre foi julgada pelas pessoas na internet, independente de suas escolhas ao longo da vida. “Quando ousei me desafiar a fazer algo pela primeira vez no Carnaval, fui julgada. Quando meu casamento terminou, fui julgada. Quando tentei recomeçar, fui julgada”, escreveu.
Abalada com o ocorrido no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a famosa contou que se sentiu impotente e acuada com o coro do público mandando ela tomar no c*.
“Mas ontem aconteceu algo e eu senti uma coisa diferente. Me senti acuada. Talvez uma das sensações mais ruins que já senti. E isso tudo sem ter feito absolutamente nada”, disparou.
Por fim, ela aconselhou outras mulheres que também são julgadas todos os dias a não se abalarem com as críticas. “Então continue. Porque a sua história não é definida pelas vezes que tentaram te derrubar. Ela é definida pelas vezes que você decidiu levantar, se reconstruir e seguir em frente”, finalizou.