Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO

TENSÃO

Virginia desabafa sobre ataque no jogo do Brasil: “Me senti acuada”

A influenciadora foi alvo de xingamentos durante o amistoso da seleção brasileira

Franciely Gomes
Por
Virginia foi xingada pelo público no estádio
Virginia foi xingada pelo público no estádio - Foto: Reprodução | Instagram

Virginia Fonseca quebrou o silêncio e se pronunciou sobre os xingamentos que recebeu durante o amistoso da seleção brasileira contra o Panamá, neste domingo, 31. Em seu perfil do Instagram, a influenciadora afirmou que ficou magoada ao perceber que estava sendo atacada pelo público.

No texto, a loira afirmou que sempre foi julgada pelas pessoas na internet, independente de suas escolhas ao longo da vida. “Quando ousei me desafiar a fazer algo pela primeira vez no Carnaval, fui julgada. Quando meu casamento terminou, fui julgada. Quando tentei recomeçar, fui julgada”, escreveu.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Abalada com o ocorrido no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a famosa contou que se sentiu impotente e acuada com o coro do público mandando ela tomar no c*.

Leia Também:

ENTRETENIMENTO

Quanto Virginia vai receber da Globo na Copa do Mundo? Cachê é revelado
Quanto Virginia vai receber da Globo na Copa do Mundo? Cachê é revelado imagem

"RESPEITO"

Vini Jr. defende Virginia após ofensas à blogueira em jogo do Brasil
Vini Jr. defende Virginia após ofensas à blogueira em jogo do Brasil imagem

ESPORTES

Virginia Fonseca é alvo de ataques da torcida no Maracanã; veja vídeo
Virginia Fonseca é alvo de ataques da torcida no Maracanã; veja vídeo imagem

“Mas ontem aconteceu algo e eu senti uma coisa diferente. Me senti acuada. Talvez uma das sensações mais ruins que já senti. E isso tudo sem ter feito absolutamente nada”, disparou.

Por fim, ela aconselhou outras mulheres que também são julgadas todos os dias a não se abalarem com as críticas. “Então continue. Porque a sua história não é definida pelas vezes que tentaram te derrubar. Ela é definida pelas vezes que você decidiu levantar, se reconstruir e seguir em frente”, finalizou.

Confira o texto completo:

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Virginia (@virginia)

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

brasil vírginia Virginia Fonseca

Relacionadas

Mais lidas