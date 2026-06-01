ENTRETENIMENTO
Quanto Virginia vai receber da Globo na Copa do Mundo? Cachê é revelado
Influenciadora estará na equipe do Domingão do Huck
Virginia Fonseca estará presente na equipe do 'Domingão com Huck' durante a cobertura da Copa do Mundo de 2026. A participação da influenciadora gerou repercussão nas redes sociais, e o valor do cachê que será recebido por ela foi revelado.
De acordo com informações divulgadas pelo portal LeoDias, o valor inicial do cachê de Virginia será de R$40 mil, para a fase de grupos do torneio.
Além do valor, o contrato estabelece que a famosa receba participações financeiras relacionadas às ações de merchandising transmitidas pelo programa.
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O que Virginia vai fazer na Copa?
A influenciadora atuará na cobertura direcionada ao entretenimento e bastidores, sem relação com as partidas.
Virginia ficará responsável pela produção de conteúdo, mostrando os ambientes das cidades-sede, experiências culturais, gastronomia e aspectos da rotina local.
De acordo com profissionais de publicidade, o valor representa apenas uma parte do potencial econômico da parceria.
A análise aponta que o retorno está na visibilidade proporcionada pela exibição em horário nobre da Globo durante um evento de alcance global.