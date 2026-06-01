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SOLTOU O VERBO

Caetano Veloso critica excesso de debates sobre sexualidade

O cantor afirmou que as discussões estão ficando muito repetitivas

Franciely Gomes
Por
Caetano Veloso falou abertamente sobre os temas polêmicos
Caetano Veloso falou abertamente sobre os temas polêmicos - Foto: Reprodução | Instagram

Caetano Veloso abriu o coração e desabafou sobre os debates atuais de raça, sexualidade e gênero. O cantor baiano afirmou que os membros da esquerda estão exagerando durante as discussões envolvendo esses temas.

“Agora me parece que há mais exposição do que qualquer outra coisa. Quando escrevi ‘Verdade Tropical’, eu dizia que a esquerda precisava prestar mais atenção às questões raciais, sexuais e comportamentais”, disse ele em entrevista ao jornal espanhol El País.

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“Mas hoje me parece que há um excesso de racialização, sexualização e ênfase nas questões de gênero. Isso gera muita confusão”, completou o artista, que costuma participar de manifestações políticas contra a direita brasileira.

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Esperança no Brasil

Durante a entrevista, o artista também falou sobre sua esperança no Brasil atual e no modelo de política que vem sendo executado no país ao longo dos últimos anos. De acordo com Cetano, ele se sente preocupado e desencantado.

“Neste momento, a preocupação predomina em mim; às vezes, uma espécie de desencanto. Hoje as coisas estão tão feias… O Brasil parece incapaz de se salvar”, afirmou.

“Ao mesmo tempo, porém, ainda tenho a sensação de que o país pode dizer algo importante ao mundo. Esse sentimento ainda não morreu dentro de mim”, concluiu o famoso.

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Tags

caetano veloso Política sexualidade

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